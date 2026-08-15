Artur Jorge quer 'manter identidade' em sequência exaustiva do Cruzeiro A Raposa fará quatro jogos no espaço de apenas dez dias

'O Cruzeiro dará início, no domingo (16), a uma sequência dura de jogos decisivos com pouco tempo para descanso. A equipe comandada por Artur Jorge enfrenta Corinthians, Flamengo duas vezes e Atlético-MG em menos de duas semanas.

Neste domingo, o confronto é contra os alvinegros, na Neo Química Arena. Depois, o elenco celeste viaja ao Rio de Janeiro para decidir uma vaga nas quartas de final da Libertadores na quarta-feira (19). Três dias depois, a Raposa volta a enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão, no sábado (22), às 20h30 (de Brasília). Na terça-feira (25), inicia mais uma decisão, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

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Cruzeiro terá mudanças em sequência exaustiva?

Após o empate em 1 a 1 do Cruzeiro com o Flamengo, o técnico Artur Jorge destacou que, mesmo com a sequência exaustiva de jogos em dez dias, o time não mudará sua forma de jogar.

– Identidade não vai mudar nunca. Temos que mudar o 11 inicial algumas vezes. Somos das poucas equipes que fará, a partir do jogo contra o Corinthians, quatro partidas com intervalo de dois dias. Perceba o que isso representa em termos de exigência física para o elenco. O grupo está totalmente identificado com a ideia de jogo para que possamos poupar nossos principais valores contra quem quer que seja – garantiu Artur Jorge.

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Arroyo faz gol pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Sequência de jogos do Cruzeiro

16/08/2026 - Corinthians x Cruzeiro - 23ª rodada do Brasileirão

19/08/2026 - Flamengo x Cruzeiro - Oitavas de final da Libertadores

22/08/2026 - Cruzeiro x Flamengo - 24ª rodada do Brasileirão

25/08/2026 - Cruzeiro x Atlético-MG - Quartas de final da Copa do Brasil

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