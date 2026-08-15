Desfalque: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Grêmio
Galo recebe o Tricolor no próximo domingo às 16h na Arena MRV
O Atlético volta as atenções para o Campeonato Brasileiro e enfrenta o Grêmio no próximo domingo (15), às 16h, na Arena MRV. Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez terá o desfalque de um titular, contará com retornos, e ainda tem dúvidas para definir a equipe que entrará em campo contra o Tricolor.
Domínguez não poderá contar com Lyanco nas próximas semanas. O zagueiro sofreu uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo. O defensor sentiu dores ainda no primeiro tempo da partida contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, e precisou ser substituído. Após exames, a lesão foi constatada.
Como é de costume no clube, o Atlético não estabeleceu um prazo oficial para a recuperação do jogador. Lyanco vinha sendo peça fundamental no esquema defensivo de Domínguez, formando a linha de três ao lado de Ruan e Natanael desde o retorno após a pausa para a Copa do Mundo.
Por outro lado, o Atlético terá três novidades à disposição de Domínguez. Dois jogadores foram liberados pelo departamento médico, enquanto Thiago Borbas retorna após ficar fora do duelo contra o Bragantino por questões contratuais.
Um dos retornos é Vitão, de 18 anos. O jovem zagueiro estava afastado por conta de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, sofrida durante o período de treinamentos. Com a ausência de Lyanco, o retorno do defensor pode representar mais uma alternativa para o setor.
A outra novidade é o volante Patrick, de 22 anos, que concluiu um longo processo de recuperação. O meio-campista está afastado dos gramados desde junho de 2025, quando sofreu uma fratura por estresse na coluna e, posteriormente, uma grave lesão ligamentar no joelho direito.
Patrick passou por cirurgia em abril e cumpriu todas as etapas do processo de transição física. Agora, recebeu alta do departamento médico, já treina sem restrições na Cidade do Galo e está liberado para voltar a atuar.
Além deles, Thiago Borbas volta a ser opção para o ataque. O uruguaio não pôde enfrentar o Bragantino por questões contratuais, já que pertence ao clube paulista e está emprestado ao Atlético.
Existe a expectativa de que o atacante ganhe mais minutos diante do Grêmio. Borbas fez sua estreia pelo Galo na partida contra o Remo e ficou em campo por menos de dez minutos.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Grêmio
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert
Zagueiros: Ruan, Vitor Hugo e Vitão
Laterais: Preciado, Natanael, Renan Lodi e Kauã Pascini
Meias: Maycon, Alan Franco, Cissé, Alexsander, Bernard, Victor Hugo, Tomás Pérez, Patrick, Igor Gomes e Reinier
Atacantes: Dudu, Alan Minda, Mateo Cassierra, Cuello, Thiago Borbas e Cauã Soares
Fora: Lyanco Gustavo Scarpa, Léo Duarte, Índio
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Atlético Mineiro
Fred em números: veja a carreira do novo reforço do AtléticoHá 4 horas
Atlético Mineiro
Atlético oficializa a contratação de Kevin Castaño; volante já aparece BIDHá 16 horas
Atlético Mineiro
Fred manda recado para torcida do Atlético: 'Sei nem explicar o que estou sentindo'Há 17 horas
Atlético Mineiro
Domínguez terá 'dor de cabeça' no Atlético nas próximas semanas: entendaHá 18 horas
Fora de Campo
Torcedores reagem a anúncio de retorno de Fred ao Atlético-MGHá 22 horas
Atlético Mineiro
Fred vai seguir 'legado' deixado por Hulk no Atlético: entendaHá 22 horas
Mais LANCE!