Desfalque: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Grêmio Galo recebe o Tricolor no próximo domingo às 16h na Arena MRV

O Atlético volta as atenções para o Campeonato Brasileiro e enfrenta o Grêmio no próximo domingo (15), às 16h, na Arena MRV. Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez terá o desfalque de um titular, contará com retornos, e ainda tem dúvidas para definir a equipe que entrará em campo contra o Tricolor.

O Atlético volta as atenções para o Campeonato Brasileiro e enfrenta o Grêmio no próximo domingo (15), às 16h, na Arena MRV. Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez terá o desfalque de um titular, contará com retornos, e ainda tem dúvidas para definir a equipe que entrará em campo contra o Tricolor.

Domínguez não poderá contar com Lyanco nas próximas semanas. O zagueiro sofreu uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo. O defensor sentiu dores ainda no primeiro tempo da partida contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, e precisou ser substituído. Após exames, a lesão foi constatada.

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Como é de costume no clube, o Atlético não estabeleceu um prazo oficial para a recuperação do jogador. Lyanco vinha sendo peça fundamental no esquema defensivo de Domínguez, formando a linha de três ao lado de Ruan e Natanael desde o retorno após a pausa para a Copa do Mundo.

Por outro lado, o Atlético terá três novidades à disposição de Domínguez. Dois jogadores foram liberados pelo departamento médico, enquanto Thiago Borbas retorna após ficar fora do duelo contra o Bragantino por questões contratuais.

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Um dos retornos é Vitão, de 18 anos. O jovem zagueiro estava afastado por conta de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, sofrida durante o período de treinamentos. Com a ausência de Lyanco, o retorno do defensor pode representar mais uma alternativa para o setor.

A outra novidade é o volante Patrick, de 22 anos, que concluiu um longo processo de recuperação. O meio-campista está afastado dos gramados desde junho de 2025, quando sofreu uma fratura por estresse na coluna e, posteriormente, uma grave lesão ligamentar no joelho direito.

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Patrick passou por cirurgia em abril e cumpriu todas as etapas do processo de transição física. Agora, recebeu alta do departamento médico, já treina sem restrições na Cidade do Galo e está liberado para voltar a atuar.

Além deles, Thiago Borbas volta a ser opção para o ataque. O uruguaio não pôde enfrentar o Bragantino por questões contratuais, já que pertence ao clube paulista e está emprestado ao Atlético.

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Existe a expectativa de que o atacante ganhe mais minutos diante do Grêmio. Borbas fez sua estreia pelo Galo na partida contra o Remo e ficou em campo por menos de dez minutos.

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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Grêmio

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert

Zagueiros: Ruan, Vitor Hugo e Vitão

Laterais: Preciado, Natanael, Renan Lodi e Kauã Pascini

Meias: Maycon, Alan Franco, Cissé, Alexsander, Bernard, Victor Hugo, Tomás Pérez, Patrick, Igor Gomes e Reinier

Atacantes: Dudu, Alan Minda, Mateo Cassierra, Cuello, Thiago Borbas e Cauã Soares

Fora: Lyanco Gustavo Scarpa, Léo Duarte, Índio

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Patrick volta a ser opção (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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