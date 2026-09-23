Flamengo lidera bilheteria e quebra recordes em 2026
Rubro-Negro atinge marca histórica e lidera arrecadação no futebol brasileiro
O Flamengo alcançou uma marca financeira impressionante na temporada de 2026. Atuando como mandante no Maracanã, o clube carioca ultrapassou a barreira dos R$ 100 milhões em arrecadação com bilheteria. O feito foi consolidado no duelo contra o Independiente del Valle, pelas quartas de final da Libertadores, que registrou renda de R$ 8.296.222,25 e público de 63.534 torcedores.
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Logo na sequência, pela campanha no Campeonato Brasileiro rumo ao décimo título de sua história, a Nação voltou a lotar o estádio na vitória sobre o RB Bragantino: 66.053 presentes e R$ 5.752.960,00 arrecadados. No somatório de todas as competições do ano, mais de 1,36 milhão de rubro-negros já passaram pelas roletas do Templo do Futebol.
Apenas no Brasileirão, o Flamengo acumula R$ 70 milhões em renda bruta como mandante, ostentando uma média superior a R$ 5 milhões por partida — a maior entre todos os clubes da Série A. Já na Copa Libertadores, a arrecadação beira os R$ 24 milhões, com média de R$ 4,7 milhões por jogo.
Alta demanda impulsiona setor de hospitalidade premium
A taxa de ocupação do estádio acelerou a procura por experiências exclusivas. Credenciada desde 2025 pelo clube, a agência ABSOLUT Sport (parceira oficial da Conmebol na Libertadores e Sul-Americana) oferece pacotes com acesso ao setor Maracanã Mais, transporte privativo a partir de hotéis, estacionamento credenciado e serviço bilíngue.
— O tamanho da torcida do Flamengo cria espaço para diferentes formas de viver o jogo. Nem todo torcedor busca apenas o ingresso: existe uma parcela que valoriza mais conforto, conveniência e serviços, e está disposta a investir para ter uma experiência diferente no estádio — explica Joaquim Lo Prete, General Manager da Absolut Sport no Brasil.
|Posição
|Partida
|Competição
|Renda Bruta
1º
Flamengo x Lanús
Recopa Sul-Americana
R$ 8.692.290,00
2º
Flamengo x Independiente del Valle
Copa Libertadores
R$ 8.296.222,25
3º
Flamengo x Cruzeiro
Copa Libertadores
R$ 8.117.578,50
4º
Flamengo x Palmeiras
Campeonato Brasileiro
R$ 7.748.220,00
5º
Flamengo x Corinthians
Campeonato Brasileiro
R$ 6.858.100,00
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