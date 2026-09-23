São Paulo é condenado a pagar multa milionária a ex-jogador

Na última terça-feira (22), o São Paulo foi condenado a pagar pouco mais de R$ 2 milhões à empresa Datasoccer, que agenciava o meia André Anderson. O atleta chegou ao Tricolor em abril de 2022 e saiu em junho de 2023. O juiz responsável pelo julgamento decretou uma multa de R$ 2.056.752,50 ao São Paulo.

A assessoria afirmou durante o processo que o Tricolor havia firmado um contrato com pagamento de R$ 100 mil mensais entre maio de 2022 e junho de 2023, além de um adicional de € 250 mil (cerca de R$ 1,35 milhão na cotação de 2022). O valor em moeda estrangeira seria diluído em 10 parcelas de 25 mil euros.

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Alegações de dívidas e defesa do São Paulo

De acordo com a empresa responsável pela assessoria de André Anderson, o São Paulo não pagou sete parcelas de R$ 100 mil e não honrou nenhum valor relacionado ao euro combinado previamente.

De acordo com a ESPN, a equipe paulista se defendeu no processo. O São Paulo alegou que o caso deveria ser encaminhado à CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) e que o contrato teria perdido a "utilidade econômica" devido às lesões sofridas por André Anderson durante o período no Tricolor.

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Mesmo com o argumento apresentado à Justiça, o Tricolor recebeu a recusa, e o órgão responsável pelo caso ressaltou ao São Paulo que o pagamento à assessoria do atleta não estava relacionado ao desempenho esportivo ou à condição física do meia.

Com isso, o caso chegou a uma decisão final: a equipe paulista foi condenada a pagar R$ 700 mil, além de R$ 1.356.752,00 referentes ao valor combinado em euros, que não foi quitado anteriormente. O valor final ultrapassa R$ 2 milhões e ainda será corrigido pela Selic e pelo IPCA, índices que podem elevar a multa tricolor.

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Além do alto montante, o São Paulo terá que arcar com as custas processuais e 10% de honorários advocatícios sobre o valor final da causa. Somando todas as taxas, o valor final pode atingir R$ 2,5 milhões, a depender da data de pagamento.

André Anderson durante treino no São Paulo em 2022 (Foto: Reprodução/Facebook/Andreandersonoficial)

Breve passagem de André Anderson pelo Tricolor Paulista

O meio-campista chegou ao Tricolor em abril de 2022, contratado por empréstimo da Lazio, equipe da primeira divisão da Itália. O atleta disputou apenas 12 jogos pelo São Paulo e não registrou assistências ou gols nesse período.

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André Anderson sofreu com lesões na equipe paulista e acabou retornando à Lazio, detentora de seus direitos. Em janeiro de 2026, ele foi anunciado como reforço do Pouso Alegre, equipe da quarta divisão de Minas Gerais.

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