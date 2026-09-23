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Entenda como a nova regra de jogadores estrangeiros afetará o São Paulo

Com sete estrangeiros no elenco atual e contratos a vencer, o Tricolor não terá problemas imediatos com as reduções aprovadas para as próximas temporadas

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
23/09/2026 05:30
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Calleri, artilheiro do São Paulo na temporada, ao lado do Luciano.
Calleri, artilheiro do São Paulo na temporada, ao lado do Luciano - (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

A CBF e os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro aprovaram, na última segunda-feira (21), uma nova regra para o limite de atletas estrangeiros na súmula dos jogos. Pela determinação, o teto atual cairá gradualmente até chegar a no máximo cinco gringos por partida em 2030. O Lance! levantou a situação de cada jogador nascido fora do país no elenco do São Paulo e mostra como a medida afeta o clube paulista, que votou a favor da mudança.

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Pelo cronograma estabelecido, o limite atual de nove estrangeiros por jogo passará para oito em 2027, sete em 2028, seis em 2029 e cinco em 2030. A restrição aplica-se exclusivamente à súmula das partidas do Brasileirão, sem impor um teto para a quantidade de contratos firmados com atletas do exterior.

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Quem são os jogadores estrangeiros do São Paulo?

Aurelio Buta - contrato até julho de 2027

O São Paulo anunciou a contratação de Aurélio Buta no dia 20 de julho de 2026. O jogador chega sem custos de transferência após o fim do contrato com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Buta assinou vínculo até 30 de junho de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada caso cumpra metas estabelecidas em contrato.

Buta em coletiva
Aurélio Buta coletiva - (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Cédric - contrato até dezembro de 2027

O lateral tem vínculo até o fim de 2027 e recusou a proposta de rescindir, abrindo mão de parte dos valores, o que inviabilizou a saída do clube. O São Paulo tem encontrado dificuldades para negociá-lo, e o cenário piorou com o encerramento da janela europeia, visto que o mercado onde ele teria mais apelo já está fechado.

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Cédric com a camisa do São Paulo
Cédric com a camisa do São Paulo - (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Enzo Dias - contrato até dezembro 2027

Enzo Díaz tem vínculo até dezembro de 2028 e está fora dos planos da comissão. Durante toda esta situação, Enzo tem preferência por sair da América do Sul, mas até aqui não recebeu propostas fechadas. Chegou a conversar com o Racing, no entanto, o negócio não se encaminhou.

Enzo Dias atuando com a camisa do São Paulo
Enzo Dias atuando com a camisa do São Paulo - (Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Arboleda - contrato até dezembro de 2027

No clube desde 2017, o zagueiro equatoriano possui vínculo até o final de 2027. Após superar um momento delicado decorrente de um atraso na reapresentação, Arboleda reassumiu o posto de peça fundamental na defesa do técnico Dorival Júnior e segue como titular absoluto.

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Arboleda pelo São Paulo
Arboleda pelo São Paulo - (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Bobadilla - contrato até dezembro de 2027

Damián Bobadilla, que chegou ao São Paulo em 2024, assinou contrato até 31 de dezembro de 2027 com o Tricolor. Após a Copa do Mundo, Bobadilla voltou a atuar pelo São Paulo e disputou três partidas. No entanto, o volante voltou a sentir o problema no joelho direito e acabou sendo desfalque na partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana contra o Bolívar, em agosto. Na ocasião, o clube confirmou que o jogador estava fora por conta das dores na região.

Bobadilla São Paulo
Bobadilla São Paulo - (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Calleri - contrato até dezembro de 2028

Jonathan Calleri assinou com o São Paulo até o fim de 2028. Desde o retorno ao Tricolor, o atacante disputou 258 partidas, sendo titular em 215 delas, marcou 91 gols e contribuiu com 29 assistências. A média mostra a relevância ofensiva do argentino: ele participa diretamente de um gol a cada 161 minutos em campo.

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Calleri durante treinamento do São Paulo neste domingo (13).
Calleri durante treinamento do São Paulo neste domingo (13) - (Foto: Anuar Sayed / São Paulo FC)

Domingos Duarte - contrato até 2028

O São Paulo oficializou, no mês de agosto deste ano, a contratação do zagueiro português Domingos Duarte. Aos 31 anos, o defensor chega ao Tricolor sem custos após o fim de seu vínculo com o Getafe, da Espanha, e assinou contrato válido até 31 de julho de 2028. O zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisará passar por cirurgia.

Domingos Duarte pelo São Paulo
Domingos Duarte pelo São Paulo- (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Sem preocupação: por que o São Paulo já cumpre o limite para 2027 e 2028?

Atualmente, o elenco principal do São Paulo conta com sete atletas estrangeiros: Domingos Duarte e Cédric (Portugal); Arboleda (Equador); Calleri e Enzo Díaz (Argentina); Aurélio Buta (Angola); e Damián Bobadilla (Paraguai).

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Com esse total, o Tricolor já se enquadra nas exigências estipuladas pela CBF para os dois primeiros anos da mudança: o teto de oito relacionados em 2027 e de sete em 2028. Além disso, o contrato de cinco desses sete atletas se encerra em dezembro de 2027, o que garantirá margem para a diretoria planejar o grupo sem a necessidade de cortes.

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