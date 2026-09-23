A CBF e os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro aprovaram, na última segunda-feira (21), uma nova regra para o limite de atletas estrangeiros na súmula dos jogos. Pela determinação, o teto atual cairá gradualmente até chegar a no máximo cinco gringos por partida em 2030. O Lance! levantou a situação de cada jogador nascido fora do país no elenco do São Paulo e mostra como a medida afeta o clube paulista, que votou a favor da mudança.

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Pelo cronograma estabelecido, o limite atual de nove estrangeiros por jogo passará para oito em 2027, sete em 2028, seis em 2029 e cinco em 2030. A restrição aplica-se exclusivamente à súmula das partidas do Brasileirão, sem impor um teto para a quantidade de contratos firmados com atletas do exterior.

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Quem são os jogadores estrangeiros do São Paulo?

Aurelio Buta - contrato até julho de 2027

O São Paulo anunciou a contratação de Aurélio Buta no dia 20 de julho de 2026. O jogador chega sem custos de transferência após o fim do contrato com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Buta assinou vínculo até 30 de junho de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada caso cumpra metas estabelecidas em contrato.

Aurélio Buta coletiva - (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Cédric - contrato até dezembro de 2027

O lateral tem vínculo até o fim de 2027 e recusou a proposta de rescindir, abrindo mão de parte dos valores, o que inviabilizou a saída do clube. O São Paulo tem encontrado dificuldades para negociá-lo, e o cenário piorou com o encerramento da janela europeia, visto que o mercado onde ele teria mais apelo já está fechado.

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Cédric com a camisa do São Paulo - (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Enzo Dias - contrato até dezembro 2027

Enzo Díaz tem vínculo até dezembro de 2028 e está fora dos planos da comissão. Durante toda esta situação, Enzo tem preferência por sair da América do Sul, mas até aqui não recebeu propostas fechadas. Chegou a conversar com o Racing, no entanto, o negócio não se encaminhou.

Enzo Dias atuando com a camisa do São Paulo - (Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Arboleda - contrato até dezembro de 2027

No clube desde 2017, o zagueiro equatoriano possui vínculo até o final de 2027. Após superar um momento delicado decorrente de um atraso na reapresentação, Arboleda reassumiu o posto de peça fundamental na defesa do técnico Dorival Júnior e segue como titular absoluto.

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Arboleda pelo São Paulo - (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Bobadilla - contrato até dezembro de 2027

Damián Bobadilla, que chegou ao São Paulo em 2024, assinou contrato até 31 de dezembro de 2027 com o Tricolor. Após a Copa do Mundo, Bobadilla voltou a atuar pelo São Paulo e disputou três partidas. No entanto, o volante voltou a sentir o problema no joelho direito e acabou sendo desfalque na partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana contra o Bolívar, em agosto. Na ocasião, o clube confirmou que o jogador estava fora por conta das dores na região.

Bobadilla São Paulo - (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Calleri - contrato até dezembro de 2028

Jonathan Calleri assinou com o São Paulo até o fim de 2028. Desde o retorno ao Tricolor, o atacante disputou 258 partidas, sendo titular em 215 delas, marcou 91 gols e contribuiu com 29 assistências. A média mostra a relevância ofensiva do argentino: ele participa diretamente de um gol a cada 161 minutos em campo.

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Calleri durante treinamento do São Paulo neste domingo (13) - (Foto: Anuar Sayed / São Paulo FC)

Domingos Duarte - contrato até 2028

O São Paulo oficializou, no mês de agosto deste ano, a contratação do zagueiro português Domingos Duarte. Aos 31 anos, o defensor chega ao Tricolor sem custos após o fim de seu vínculo com o Getafe, da Espanha, e assinou contrato válido até 31 de julho de 2028. O zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisará passar por cirurgia.

Domingos Duarte pelo São Paulo- (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Sem preocupação: por que o São Paulo já cumpre o limite para 2027 e 2028?

Atualmente, o elenco principal do São Paulo conta com sete atletas estrangeiros: Domingos Duarte e Cédric (Portugal); Arboleda (Equador); Calleri e Enzo Díaz (Argentina); Aurélio Buta (Angola); e Damián Bobadilla (Paraguai).

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Com esse total, o Tricolor já se enquadra nas exigências estipuladas pela CBF para os dois primeiros anos da mudança: o teto de oito relacionados em 2027 e de sete em 2028. Além disso, o contrato de cinco desses sete atletas se encerra em dezembro de 2027, o que garantirá margem para a diretoria planejar o grupo sem a necessidade de cortes.