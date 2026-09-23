O Santos pode voltar a mandar jogos na capital paulista. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, admitiu a possibilidade e citou o desejo de aproximar o Peixe dos torcedores da região, além de falar sobre a situação do gramado da Vila Belmiro, que não está em boas condições.

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Segundo o mandatário, terá uma reunião com a comissão para analisar a reta final do Brasileirão e viabilizar a possibilidade de jogos em São Paulo. A tendência é que aconteçam no Estádio do Morumbis.

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– Importante também, não só pelo aspecto financeiro, mas como meta de jogar mais partidas em São Paulo, junto ao torcedor da capital. Possivelmente, a gente possa ter a retribuição do Morumbis. São Paulo já jogou mais partidas na Vila do que nós lá. Independentemente disso, a casa está aberta para nossos co-irmãos. Mas pretendemos, se for o caso, jogar no Morumbis – avaliou o presidente.

No último dia 2, após a eliminação para o Palmeiras na Copa do Brasil, Neymar utilizou as redes sociais para detonar o gramado do estádio do Peixe. O camisa 10 do Santos disse que é o "pior gramado que a Vila já teve" e finalizou a publicação com uma ironia: "Parabéns, ótimo trabalho de merda".

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Marcelo Teixeira entende a situação ruim do gramado e acredita que o ideal seja a retirada para uma troca,

– Gramado difícil, porque o ideal é a recuperação total dele, a retirada e a criação de toda uma estrutura de areia, terra – finalizou o presidente.

Com as eliminações na Sul-Americana e Copa do Brasil, o Brasileirão é o único campeonato que resta ao Santos e, portanto, a meta é buscar a vaga na pré-Libertadores, principalmente agora que o time embalou com quatro vitórias seguidas no Nacional.

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O próximo jogo do Santos será justamente no Morumbis, no clássico com o São Paulo, marcado para o dia 2, em jogo atrasado válido pela 21ª rodada do Nacional.

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