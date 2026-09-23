Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Presidente do Santos admite jogos na capital e explica situação do gramado da Vila

Dirigente citou o desejo de aproximar o Santos dos torcedores da capital e falou sobre a necessidade de recuperação do campo da Vila Belmiro

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
23/09/2026 06:27
Favorite o Lance! no Google
Marcelo Teixeira
Marcelo Teixeira, presidente do Santos (Foto: Guilherme Dionizio/Folhapress)

O Santos pode voltar a mandar jogos na capital paulista. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, admitiu a possibilidade e citou o desejo de aproximar o Peixe dos torcedores da região, além de falar sobre a situação do gramado da Vila Belmiro, que não está em boas condições.

joaquim-zagueiro-do-santos-e-alvo-no-mercado-da-bola-112244_800x450_Easy-Resize.com

Santos é condenado a pagar dívida milionária ao Cuiabá por Joaquim

Santos
Há 10 horas
Zagueiro Jair durante coletiva da Seleção Brasileira em Brisbane

Jair ou Murillo? Números são parecidos; veja o que pode ter pesado na convocação do ex-Santos

Santos
Há 12 horas
Gabigol, atacante do Flamengo, durante entrevista ao 'Fui Clear'

Presidente do Santos abre o jogo sobre futuro de Gabigol, emprestado pelo Cruzeiro

Santos
Há 20 horas

➡️ Jair ou Murillo? Números são parecidos; veja o que pode ter pesado na convocação do ex-Santos

Segundo o mandatário, terá uma reunião com a comissão para analisar a reta final do Brasileirão e viabilizar a possibilidade de jogos em São Paulo. A tendência é que aconteçam no Estádio do Morumbis.

continua após a publicidade

– Importante também, não só pelo aspecto financeiro, mas como meta de jogar mais partidas em São Paulo, junto ao torcedor da capital. Possivelmente, a gente possa ter a retribuição do Morumbis. São Paulo já jogou mais partidas na Vila do que nós lá. Independentemente disso, a casa está aberta para nossos co-irmãos. Mas pretendemos, se for o caso, jogar no Morumbis – avaliou o presidente.

No último dia 2, após a eliminação para o Palmeiras na Copa do Brasil, Neymar utilizou as redes sociais para detonar o gramado do estádio do Peixe. O camisa 10 do Santos disse que é o "pior gramado que a Vila já teve" e finalizou a publicação com uma ironia: "Parabéns, ótimo trabalho de merda".

continua após a publicidade

Marcelo Teixeira entende a situação ruim do gramado e acredita que o ideal seja a retirada para uma troca,

– Gramado difícil, porque o ideal é a recuperação total dele, a retirada e a criação de toda uma estrutura de areia, terra – finalizou o presidente.

Com as eliminações na Sul-Americana e Copa do Brasil, o Brasileirão é o único campeonato que resta ao Santos e, portanto, a meta é buscar a vaga na pré-Libertadores, principalmente agora que o time embalou com quatro vitórias seguidas no Nacional.

continua após a publicidade

➡️ Presidente do Santos abre o jogo sobre futuro de Gabigol, emprestado pelo Cruzeiro

O próximo jogo do Santos será justamente no Morumbis, no clássico com o São Paulo, marcado para o dia 2, em jogo atrasado válido pela 21ª rodada do Nacional.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Vila Belmiro, estádio do Santos
Foto: Rafaela Cardoso / Lance!

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Bontempo durante coletiva de imprensa pela Seleção, em Brisbane

Seleção Brasileira

No Santos e na Seleção, Neymar é inspiração para Gabriel Bontempo

Há 3 horas
Giuliano com a camisa do Corinthians

Futebol Nacional

Giuliano, ex-Corinthians e Santos, anuncia aposentadoria do futebol

Há 9 horas
joaquim-zagueiro-do-santos-e-alvo-no-mercado-da-bola-112244_800x450_Easy-Resize.com

Santos

Santos é condenado a pagar dívida milionária ao Cuiabá por Joaquim

Há 10 horas
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Futebol Nacional

Regra dos 12 jogos no Brasileirão e times B entram na mira de CBF e clubes

Há 11 horas
Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Seleção Brasileira: o que esperar das novidades da lista de Ancelotti após a Copa do Mundo

Há 11 horas
Zagueiro Jair durante coletiva da Seleção Brasileira em Brisbane

Santos

Jair ou Murillo? Números são parecidos; veja o que pode ter pesado na convocação do ex-Santos

Há 12 horas
Mais LANCE!
Arrascaeta e Lucas Romero posam com árbitro antes de jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no Brasileirão

Gabriel Brazão

Goleiro do Santos, Gabriel Brazão publica foto após passar por cirurgia: 'Logo mais estou de volta'

Gabigol, atacante do Flamengo, durante entrevista ao 'Fui Clear'

Presidente do Santos abre o jogo sobre futuro de Gabigol, emprestado pelo Cruzeiro

Philippe Coutinho

Santos aproveita pausa no calendário para acelerar preparação de Philippe Coutinho

Gabriel Brazão em ação pelo Santos

Gabriel Brazão passa por cirurgia e deve perder o restante da temporada do Santos

Luan Peres e Bontempo não estarão no duelo entre São Paulo e Santos (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

Santos dá folga ao elenco na Data Fifa e define dia de reapresentação

Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

Premiação Copa do Brasil

Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatório

Guilherme falou sobre propostas para deixar o Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Guilherme comenta movimentações de Santos e Grêmio: 'Interessantíssima'

Marcelo Teixeira

Marcelo Teixeira admite que pode haver atraso no pagamento a jogadores do Santos

Gabigol na partida entre Santos x Atlético-MG, jogo de ida pela quartas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

No Santos, Gabigol chega à 20ª vítima na Série A e provoca: 'Procure seu time'

Neymar Pai dá entrevista em podcast (Foto: Reprodução/Instagram)

Segundo revista, mensagens obtidas pela PF citam Neymar Pai e Flávio Bolsonaro em cobranças a Vorcaro

Cuca terá dois desfalques para o clássico no dia 2 de outubro (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

Santos perde titular para confronto contra o São Paulo