Eduardo Baptista nega ida ao Internacional: 'Não procede'
Treinador desmentiu negociação em coletiva após revés do Criciúma na Série B
Em entrevista coletiva concedida logo após a derrota do Criciúma para o Operário-PR nesta terça-feira (22), no Estádio Heriberto Hülse, o técnico Eduardo Baptista negou categoricamente qualquer acerto ou negociação para assumir o Internacional. Diante dos rumores que apontavam o seu nome como o principal alvo colorado para substituir Paulo Pezzolano, demitido no último domingo (20), o treinador foi direto ao afirmar que a informação sobre sua ida ao clube gaúcho "não procede".
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A especulação ganhou força nos bastidores do futebol sulista devido à pressão enfrentada pelo comandante de 56 anos na equipe catarinense. Com o tropeço em casa, o Tigre perdeu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e despencou para a quinta colocação. Apesar do momento instável, Eduardo Baptista garantiu foco no Heriberto Hülse, frustrando o planejamento da diretoria gaúcha, que pretendia intensificar as conversas após o apito final em Santa Catarina.
O impasse do Inter no mercado e a busca por contrato curto
A negativa de Eduardo Baptista expõe a dificuldade da gestão liderada pelo presidente Alessandro Barcellos em encontrar um comandante para as últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Afundado na 18ª colocação da Série A com 28 pontos — três a menos que o Vasco, primeiro clube fora da zona de rebaixamento —, o Internacional enfrenta barreiras pela própria conjuntura política.
Com eleições presidenciais marcadas para dezembro no Beira-Rio, o departamento de futebol busca uma comissão técnica "tampão", com contrato válido estritamente até o fim de 2026. A exigência de um vínculo curto sem garantias para 2027 tem sido o principal obstáculo para atrair profissionais.
Extensa lista de recusas complica o Colorado
Antes do desmentido público de Eduardo Baptista, o Internacional já havia recebido respostas negativas de diversos profissionais sondados no mercado brasileiro e sul-americano:
- Luís Zubeldía: Livre no mercado após sair do Fluminense em agosto, o argentino descartou assumir o projeto pela recusa da diretoria em oferecer um contrato de longo prazo.
- Diego Aguirre: Pretende cumprir seu compromisso com o Peñarol até o término da temporada.
- Jair Ventura: Optou por dar sequência ao trabalho no Vitória, clube que disputa a Série A.
- Maurício Barbieri: Garantiu permanência no Juventude para a reta final da Série B.
- Rafael Lacerda: Comandante da Chapecoense, também teve o nome avaliado, mas sem avanço.
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