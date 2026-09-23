Data Fifa será aliada do Atlético na recuperação de titulares antes da reta final

A Data Fifa será muito importante para o Atlético recuperar titulares que estão no departamento médico do clube. Atualmente, o Galo conta com cinco jogadores lesionados, entre atletas que estão há mais tempo em recuperação e outros que sofreram lesões mais recentes.

Dois titulares do Atlético estão há mais tempo no departamento médico e podem voltar após a Data Fifa e ficar à disposição da comissão técnica. O goleiro Éverson não atua desde a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, quando jogou no sacrifício. O paredão do Galo sofreu uma fratura no pé.

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Outro jogador que está afastado há mais tempo é o zagueiro Ruan, que também não atua desde o confronto contra o Cruzeiro. O defensor deixou o jogo ainda no início e teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Outros três jogadores sofreram lesões mais recentemente. Reinier, que vive grande fase pelo Galo, deixou a partida contra o Santos, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, no intervalo após marcar dois gols. Posteriormente, foi constatado um edema no músculo posterior da coxa direita.

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Além dele, Gustavo Scarpa sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita durante os treinamentos após a classificação contra o Santos.

Outro jogador que se recupera de lesão é o atacante uruguaio Thiago Borbas. O centroavante atuou alguns minutos no sacrifício contra o Santos e, posteriormente, voltou ao departamento médico para dar sequência à recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

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O Atlético não informa o andamento da recuperação dos atletas e também não divulga os prazos estimados para o retorno aos gramados. De toda maneira, a Data Fifa será um período importante para a evolução dos jogadores para a importante e decisiva reta final da temporada.

Éverson em Galo x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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