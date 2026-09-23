Data Fifa será aliada do Atlético na recuperação de titulares antes da reta final
Galo tem jogadores importantes lesionados no departamento médico
A Data Fifa será muito importante para o Atlético recuperar titulares que estão no departamento médico do clube. Atualmente, o Galo conta com cinco jogadores lesionados, entre atletas que estão há mais tempo em recuperação e outros que sofreram lesões mais recentes.
Dois titulares do Atlético estão há mais tempo no departamento médico e podem voltar após a Data Fifa e ficar à disposição da comissão técnica. O goleiro Éverson não atua desde a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, quando jogou no sacrifício. O paredão do Galo sofreu uma fratura no pé.
Outro jogador que está afastado há mais tempo é o zagueiro Ruan, que também não atua desde o confronto contra o Cruzeiro. O defensor deixou o jogo ainda no início e teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.
Outros três jogadores sofreram lesões mais recentemente. Reinier, que vive grande fase pelo Galo, deixou a partida contra o Santos, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, no intervalo após marcar dois gols. Posteriormente, foi constatado um edema no músculo posterior da coxa direita.
Além dele, Gustavo Scarpa sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita durante os treinamentos após a classificação contra o Santos.
Outro jogador que se recupera de lesão é o atacante uruguaio Thiago Borbas. O centroavante atuou alguns minutos no sacrifício contra o Santos e, posteriormente, voltou ao departamento médico para dar sequência à recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.
O Atlético não informa o andamento da recuperação dos atletas e também não divulga os prazos estimados para o retorno aos gramados. De toda maneira, a Data Fifa será um período importante para a evolução dos jogadores para a importante e decisiva reta final da temporada.
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Nacional
Regra dos 12 jogos no Brasileirão e times B entram na mira de CBF e clubesHá 11 horas
Futebol Nacional
Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no BrasileirãoHá 12 horas
Atlético Mineiro
Números mostram evolução do Atlético após a Copa do Mundo: confiraHá 15 horas
Atlético Mineiro
CEO do Atlético explica 'novo modelo' de negócios do clubeHá 17 horas
Atlético Mineiro
Pausa na Data-Fifa: Veja como estão as chances do Atlético no BrasileirãoHá 1 dia
Futebol Nacional
Clubes aprovam redução de estrangeiros no BrasileirãoHá 1 dia
Mais LANCE!