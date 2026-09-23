Botafogo na Data Fifa: veja situações dos convocados
Glorioso pode ter desfalque no duelo com o Vasco, no dia 7 de outubro
A primeira Data Fifa após a Copa do Mundo tirou três jogadores do Botafogo. Foram convocados para os compromissos de seleções os volantes Danilo Santos e Huguinho, além do zagueiro venezuelano Ferraresi. Cada cronograma tem sua particularidade, e uma delas pode prejudicar a equipe na volta do calendário, para o clássico com o Vasco, no dia 7 de outubro, no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão.
+ Botafogo aciona STJD contra CEO do Grêmio após fala de 'time de picaretas'
+ Ziyech mostra diferencial para ajudar o Botafogo na reta final
Primeiro nome da lista, Danilo, ainda que longe do nível de atuação do primeiro semestre, que o levou ao Mundial com Carlo Ancelotti, foi novamente lembrado pelo técnico italiano e vai em busca de afirmação com a Amarelinha. A convocação não deve tirá-lo do clássico.
Isso porque a Seleção Brasileira fará dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e depois, no dia 3 de outubro, contra a Índia, em Calcutá. A tendência é que o volante receba minutos em campo, mas se reapresente dois dias depois do último compromisso do Brasil para ajudar o Glorioso.
Botafogo com risco de desfalque
O zagueiro Nahuel Ferraresi foi convocado pelo técnico Oswaldo Vizcarrondo e pode ficar fora da partida contra o Cruz-Maltino. Isso porque a Venezuela fará seu último jogo na Data Fifa no dia 6 de outubro, em Amã, contra a Jordânia, às 14h (de Brasília). Ele teria um pouco mais de 24h para retornar ao Brasil, além de se recuperar do desgaste do duelo.
A Venezuela, antes disso, fará amistosos contra o Japão (28/9, às 7h25) e Coreia do Sul (2/10, às 8h).
Seleção de base
Destaque do elenco alvinegro, o volante Huguinho foi convocado pelo técnico Paulo Victor para a Seleção Brasileira Sub-20, que irá disputar amistosos contra Dinamarca, Estados Unidos e México como preparação para o Sul-Americano, em janeiro de 2027. O jovem de 19 anos
O Brasil irá enfrentar a Dinamarca, no dia 28, Estados Unidos, em 1º de outubro, e o México, no dia 4. Todos os amistosos serão disputados na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha. Com o retorno no dia 5, a tendência é que o meia fique à disposição de Tite para enfrentar o Vasco.
Com a pausa para a Data Fifa, o Botafogo voltará a campo apenas no dia 7 de outubro, contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro ocupa a 12ª colocação da competição, com 35 pontos.
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Botafogo
Entenda como a redução de estrangeiros pode afetar o elenco do BotafogoHá 10 horas
Futebol Nacional
Regra dos 12 jogos no Brasileirão e times B entram na mira de CBF e clubesHá 10 horas
Seleção Brasileira
Seleção Brasileira: o que esperar das novidades da lista de Ancelotti após a Copa do MundoHá 10 horas
Futebol Nacional
Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no BrasileirãoHá 11 horas
Botafogo
Textor vai à Justiça e tenta barrar AGE da SAF do BotafogoHá 13 horas
Botafogo
Botafogo aciona STJD contra CEO do Grêmio após fala de 'time de picaretas'Há 17 horas
Mais LANCE!