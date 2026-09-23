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Botafogo na Data Fifa: veja situações dos convocados

Glorioso pode ter desfalque no duelo com o Vasco, no dia 7 de outubro

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 05:30
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Danilo fez dois gols do Botafogo contra o Grêmio
Danilo, do Botafogo, foi novamente convocado para a Seleção (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A primeira Data Fifa após a Copa do Mundo tirou três jogadores do Botafogo. Foram convocados para os compromissos de seleções os volantes Danilo Santos e Huguinho, além do zagueiro venezuelano Ferraresi. Cada cronograma tem sua particularidade, e uma delas pode prejudicar a equipe na volta do calendário, para o clássico com o Vasco, no dia 7 de outubro, no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão.

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Primeiro nome da lista, Danilo, ainda que longe do nível de atuação do primeiro semestre, que o levou ao Mundial com Carlo Ancelotti, foi novamente lembrado pelo técnico italiano e vai em busca de afirmação com a Amarelinha. A convocação não deve tirá-lo do clássico.

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Isso porque a Seleção Brasileira fará dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e depois, no dia 3 de outubro, contra a Índia, em Calcutá. A tendência é que o volante receba minutos em campo, mas se reapresente dois dias depois do último compromisso do Brasil para ajudar o Glorioso.

Botafogo com risco de desfalque

O zagueiro Nahuel Ferraresi foi convocado pelo técnico Oswaldo Vizcarrondo e pode ficar fora da partida contra o Cruz-Maltino. Isso porque a Venezuela fará seu último jogo na Data Fifa no dia 6 de outubro, em Amã, contra a Jordânia, às 14h (de Brasília). Ele teria um pouco mais de 24h para retornar ao Brasil, além de se recuperar do desgaste do duelo.

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A Venezuela, antes disso, fará amistosos contra o Japão (28/9, às 7h25) e Coreia do Sul (2/10, às 8h).

Ferraresi em treino do Botafogo
Ferraresi, do Botafogo, foi convocado para a seleção da Venezuela (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Seleção de base

Destaque do elenco alvinegro, o volante Huguinho foi convocado pelo técnico Paulo Victor para a Seleção Brasileira Sub-20, que irá disputar amistosos contra Dinamarca, Estados Unidos e México como preparação para o Sul-Americano, em janeiro de 2027. O jovem de 19 anos

O Brasil irá enfrentar a Dinamarca, no dia 28, Estados Unidos, em 1º de outubro, e o México, no dia 4. Todos os amistosos serão disputados na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha. Com o retorno no dia 5, a tendência é que o meia fique à disposição de Tite para enfrentar o Vasco.

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Huguinho em ação pelo Botafogo
Huguinho em ação pelo Botafogo(Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Com a pausa para a Data Fifa, o Botafogo voltará a campo apenas no dia 7 de outubro, contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro ocupa a 12ª colocação da competição, com 35 pontos.

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