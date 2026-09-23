Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vasco supera falta de gols e dispara em eficiência no Brasileirão

Cruz-Maltino saltou oito posições entre os melhores ataques da competição

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 09:25
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Vasco se abraçam durante goleada sobre o Coritiba no Brasileirão
Ao aplicar goleada por 5 a 0 no Coritiba, Vasco teve melhor atuação em 2026 (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

O bom momento do Vasco passa pela aparente superação do principal problema ao longo da temporada: a ineficiência. A goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, no sábado (19), representa uma virada de chave importante para um time que figurava entre os piores índices de gols por chances criadas no Brasileirão. Segundo pior ataque nas primeiras 24 rodadas, a equipe tem a melhor marca nos últimos quatro jogos.

Andrés Goméz, atacante do Vasco, é convocado para a seleção colombiana

Convocação de Andrés Gómez aciona gestão de risco das bets

Futebol Nacional
Há 13 horas
Torcedor vascaíno com bandeirão antes de Vasco e Fluminense

Vasco desiste do Maracanã para enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil

Vasco
Há 1 dia
Pedro Emanuel e comissão técnica do Vasco durante jogo com o Grêmio

Vasco engrena com reforços e vive virada de chave no ano

Vasco
Há 1 dia

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A dificuldade em converter o volume de jogo em gols do Cruz-Maltino é antiga, mas piorou com a saída dos principais artilheiros de 2025: Rayan e Vegetti, que marcaram metade dos tentos vascaínos no ano passado. Foi assim sob comando de Fernando Diniz e Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

Mesmo após a chegada de Pedro Emanuel, a baixa conversão ainda era uma questão. Mas o Vasco foi ao mercado e contratou nomes importantes para o setor ofensivo, como Alan Lescano, Facundo Colidio e Bruno Duarte. Conforme o técnico imprime sua cara à equipe e os reforços se adaptam, os números evoluem.

Colidio comemora gol do Vasco na goleada sobre o Coritiba
Colidio tem três gols em seis jogos pelo Vasco no Brasileirão (Foto: Alexandre Brum / Agencia Enquadrar / Folhapress)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Números mostram Vasco em transformação

Apesar de ainda brigar contra o rebaixamento, o Vasco é o time que mais finalizou no Campeonato Brasileiro até aqui, com 484 chutes, seguido pelo líder Flamengo, que arrematou 438 vezes. No entanto, o ataque é só o 11º melhor da competição. Mas a situação já foi bem pior: o Cruz-Maltino era o segundo time menos goleador até quatro rodadas atrás. Desde então, a equipe de Pedro Emanuel emendou uma sequência de três vitórias, um empate e 10 gols marcados.

Neste recorte positivo, o clube carioca manteve o alto volume ofensivo, porém com muito mais pontaria. Nos últimos quatro jogos, o Vasco marcou mais gols do que seria esperado de acordo com sua produção, segundo o SofaScore — o índice xG mede não apenas as finalizações, mas o perigo real de cada uma delas. Nas 24 partidas anteriores, estatisticamente, a lógica seria que o time tivesse o terceiro melhor ataque do torneio, e não o penúltimo.

continua após a publicidade
Spinelli, atacante do Vasco, se lamenta após chance desperdiçada em jogo da Copa Sul-Americana
Reforço do Vasco no início da temporada, Spinelli não conseguiu repetir eficiência apresentada no Independiente del Valle (Foto: André Fabiano / Código 19 / Folhapress)

Compare o "antes e depois" cruz-maltino

Nas 24 primeiras rodadas do Brasileirão:

  1. 24 gols marcados (19º)
  2. 399 finalizações (1º)
  3. 34,38 gols esperados (6º)
  4. 16,63 finalizações para marcar um gol (20º)
  5. 10,38 gols a menos do que o esperado (19º)*

Nas últimas quatro rodadas do Brasileirão (25ª a 28ª):

  1. 10 gols marcados (1º) ⬆️18
  2. 85 finalizações (1º) ↔️
  3. 9,27 gols esperados (2º) ⬆️4
  4. 8,50 finalizações para marcar um gol (8º) ⬆️12
  5. 0,73 gols a mais do que o esperado (10º)* ⬆️9

*Comparação entre xG e gols marcados

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Quem são os melhores ataques do Brasileirão?

Mais gols marcados:

  • Flamengo — 55
  • Palmeiras — 47
  • Fluminense — 44
  • Bahia — 43
  • Athletico — 43

Menos finalizações para marcar um gol:

  • Flamengo — 7,96
  • Athletico — 8
  • Coritiba — 8,49
  • Santos — 8,88
  • Palmeiras — 8,89

Mais eficientes (gols a mais do que o esperado):

  • Palmeiras — +13,29
  • Coritiba — +7,46
  • Flamengo — +6,2
  • Botafogo — +4,06
  • Athletico — +3,88

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ind. Santa Fe e Vasco pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana

Vasco

Com 11 gringos, veja como a nova regra da CBF afeta o Vasco

Há 1 hora
Andrés Goméz, atacante do Vasco, é convocado para a seleção colombiana

Futebol Nacional

Convocação de Andrés Gómez aciona gestão de risco das bets

Há 3 horas
André Pilhal, jornalista da ESPN

Fora de Campo

Flamengo ou Vasco? Jornalista da ESPN é sincero sobre melhor futebol

Há 4 horas
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Futebol Nacional

Regra dos 12 jogos no Brasileirão e times B entram na mira de CBF e clubes

Há 14 horas
Arrascaeta e Lucas Romero posam com árbitro antes de jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Futebol Nacional

Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no Brasileirão

Há 16 horas
Torcedor vascaíno com bandeirão antes de Vasco e Fluminense

Vasco

Vasco desiste do Maracanã para enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil

Há 1 dia
Mais LANCE!
Pedro Emanuel e comissão técnica do Vasco durante jogo com o Grêmio

Vasco engrena com reforços e vive virada de chave no ano

Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

Premiação Copa do Brasil

Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatório

Bruno Duarte comemora seu primeiro gol pelo Vasco

Vasco tem maratona decisiva no Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil pós-Data Fifa

Pedro Emanuel, técnico do Vasco

Vasco dá resposta no Brasileirão e deixa o Z4 antes da pausa para a Data Fifa

Rubens Franco com medalha de campeão

Técnico do Vasco destaca reação no segundo tempo em jogo do título

Vasco x Itabirito

Vasco faz história com recorde de público no futebol feminino do Rio

Ju Santos chutando

Vasco perde em São Januário, mas conquista o Brasileirão A2 Feminino

Lescano comemora gol marcado pelo Vasco contra o Coritiba

Quase três quartos dos gols do Vasco de Pedro Emanuel têm participação de estrangeiros

Pedro Emanuel durante coletiva do Vasco

Pedro Emanuel revela sentimento após vitória do Vasco: 'Me senti parte da torcida'

Jogadores do Vasco comemorando gol abraçados

Rivais reagem à goleada do Vasco no Campeonato Brasileiro: 'Admita'

Colídio comemora gol pelo Vasco contra o Coritiba

Com atuação impecável, Vasco goleia o Coritiba e sai da zona do rebaixamento

Colídio comemora gol pelo Vasco

Virou baile! Veja os cinco gols do Vasco contra o Coritiba