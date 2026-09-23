Vasco supera falta de gols e dispara em eficiência no Brasileirão

O bom momento do Vasco passa pela aparente superação do principal problema ao longo da temporada: a ineficiência. A goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, no sábado (19), representa uma virada de chave importante para um time que figurava entre os piores índices de gols por chances criadas no Brasileirão. Segundo pior ataque nas primeiras 24 rodadas, a equipe tem a melhor marca nos últimos quatro jogos.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A dificuldade em converter o volume de jogo em gols do Cruz-Maltino é antiga, mas piorou com a saída dos principais artilheiros de 2025: Rayan e Vegetti, que marcaram metade dos tentos vascaínos no ano passado. Foi assim sob comando de Fernando Diniz e Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

Mesmo após a chegada de Pedro Emanuel, a baixa conversão ainda era uma questão. Mas o Vasco foi ao mercado e contratou nomes importantes para o setor ofensivo, como Alan Lescano, Facundo Colidio e Bruno Duarte. Conforme o técnico imprime sua cara à equipe e os reforços se adaptam, os números evoluem.

Colidio tem três gols em seis jogos pelo Vasco no Brasileirão (Foto: Alexandre Brum / Agencia Enquadrar / Folhapress)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Números mostram Vasco em transformação

Apesar de ainda brigar contra o rebaixamento, o Vasco é o time que mais finalizou no Campeonato Brasileiro até aqui, com 484 chutes, seguido pelo líder Flamengo, que arrematou 438 vezes. No entanto, o ataque é só o 11º melhor da competição. Mas a situação já foi bem pior: o Cruz-Maltino era o segundo time menos goleador até quatro rodadas atrás. Desde então, a equipe de Pedro Emanuel emendou uma sequência de três vitórias, um empate e 10 gols marcados.

Neste recorte positivo, o clube carioca manteve o alto volume ofensivo, porém com muito mais pontaria. Nos últimos quatro jogos, o Vasco marcou mais gols do que seria esperado de acordo com sua produção, segundo o SofaScore — o índice xG mede não apenas as finalizações, mas o perigo real de cada uma delas. Nas 24 partidas anteriores, estatisticamente, a lógica seria que o time tivesse o terceiro melhor ataque do torneio, e não o penúltimo.

continua após a publicidade

Reforço do Vasco no início da temporada, Spinelli não conseguiu repetir eficiência apresentada no Independiente del Valle (Foto: André Fabiano / Código 19 / Folhapress)

Compare o "antes e depois" cruz-maltino

Nas 24 primeiras rodadas do Brasileirão:

24 gols marcados (19º) 399 finalizações (1º) 34,38 gols esperados (6º) 16,63 finalizações para marcar um gol (20º) 10,38 gols a menos do que o esperado (19º)*

Nas últimas quatro rodadas do Brasileirão (25ª a 28ª):

10 gols marcados (1º) ⬆️18 85 finalizações (1º) ↔️ 9,27 gols esperados (2º) ⬆️4 8,50 finalizações para marcar um gol (8º) ⬆️12 0,73 gols a mais do que o esperado (10º)* ⬆️9

*Comparação entre xG e gols marcados

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Quem são os melhores ataques do Brasileirão?

Mais gols marcados:

Flamengo — 55

Palmeiras — 47

Fluminense — 44

Bahia — 43

Athletico — 43

Menos finalizações para marcar um gol:

Flamengo — 7,96

Athletico — 8

Coritiba — 8,49

Santos — 8,88

Palmeiras — 8,89

Mais eficientes (gols a mais do que o esperado):