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Cruzeiro evolui nos cruzamentos, mas segue com problema aéreo

O técnico Artur Jorge comentou algumas vezes sobre o problema

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
23/09/2026 07:15
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Jogadores do Cruzeiro disputam bola aérea
Jogadores do Cruzeiro disputam bola aérea (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Apesar das dificuldades persistentes em bolas aéreas, o Cruzeiro conseguiu melhorar os números de cruzamentos no segundo semestre da temporada. Porém, comparando os dois dados, o saldo é mais negativo.

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Segundo dados levantados pelo Lance! pela plataforma Sofascore, o aproveitamento de cruzamentos subiu de 22,9% para 26,5%. Além disso, o volume de cruzamentos também aumentou, passando de 4,06 para 5,75 por partida.

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Ou seja, em um momento de queda de criatividade, com os gols esperados (xG) caindo de 1,64 para 1,38, as bolas alçadas na área tornaram-se uma arma. Nesse cenário, dois dos 24 gols marcados pela Raposa no segundo turno tiveram origem em escanteios.

Os duelos aéreos, que eram problemáticos, tornaram-se uma preocupação maior. O aproveitamento caiu de 52,7% para 43,2%. No chão, a equipe comandada por Artur Jorge segue superior aos adversários.

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Questão incomoda Artur Jorge

Artur Jorge comentou sobre as bolas aéreas do Cruzeiro em algumas ocasiões na temporada. Em maio, após o duelo contra a Chapecoense pelo Brasileirão, o técnico foi questionado pela reportagem do Lance! sobre o assunto.

– É uma questão que temos que melhorar, evidentemente. Todos os detalhes que podemos controlar devem ser alvo de maior rigor. Precisamos defender melhor essas situações. São momentos normalmente de bola dentro de nossa grande área, próximas do nosso gol. Devemos ser mais agressivos e assertivos para combater essas ocasiões. Assim, anulamos as chances de gol dos adversários – analisou o técnico.

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Artur Jorge em coletiva no Barradão
Artur Jorge em coletiva no Barradão (Foto: Celo Gil/Cruzeiro)

Recentemente, o treinador português foi questionado novamente sobre as bolas aéreas após a derrota do Cruzeiro para o Vasco.

– Bola aérea estamos falando do terceiro gol. Se for uma bola aérea em movimento, como no terceiro gol, um cruzamento para a área... Acho que nossos zagueiros foram os melhores em campo. Eles acabam sofrendo um gol na zona deles, mas não é justo que eles sejam responsabilizados por esse momento específico do jogo – comentou.

– Sobre bolas aéreas, já falei o que tinha que falar em coletivas anteriores. Só nos resta trabalhar, corrigir e melhorar o que percebemos que pode ser modificado para melhor. Isso deve acontecer por meio do trabalho – complementou.

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