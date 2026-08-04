Diego Souza acerta com Joinville para primeira experiência como técnico Ex-meia e atacante se aposentou dos gramados em 2024

O Joinville apresentou Diego Souza, de 41 anos, como novo técnico da sua equipe principal nesta terça-feira (4). Em publicação nas redes sociais, o ex-jogador mandou um recado à torcida após desembarcar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, de onde partiu para a cidade catarinense.

— Estou bastante motivado, com muita energia para fazer as coisas acontecerem e alcançarmos os objetivos que temos para esse restinho de ano. Podem contar comigo. Conto muito com vocês, porque a gente sabe que, estando juntos, as coisas se tornam mais fáceis — disse.

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Esta será a primeira experiência de Diego Souza, que se aposentou dos gramados em 2024, à beira do campo. O ex-meia já conheceu a Arena Joinville e o CT Vilson Florêncio e iniciará durante a semana a preparação do elenco para a Copa Santa Catarina 2026, na qual disputará vaga na próxima edição da Série D do Campeonato Brasileiro.

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Anúncio de Diego Souza no Joinville:

"Uma nova fase começa para Diego Souza — e também para o JEC.

Em seus primeiros dias em Joinville, o novo treinador conheceu a Arena Joinville e o CT Vilson Florêncio, estruturas que passam a fazer parte do seu novo desafio no futebol.

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Depois de uma carreira construída em alguns dos principais clubes do país, com 943 partidas, 275 gols, títulos nacionais e passagem pela Seleção Brasileira, Diego inicia no Tricolor sua primeira experiência como treinador de uma equipe profissional.

A vivência dentro de campo, a formação realizada por meio de cursos da CBF e a mentalidade competitiva desenvolvida ao longo de duas décadas passam agora a orientar seu trabalho à frente do elenco.

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O primeiro objetivo está definido: preparar o Joinville para a Copa Santa Catarina 2026 e construir uma equipe competitiva na busca pela vaga na Série D de 2027.

Uma nova função. A mesma mentalidade vencedora."

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Carreira como jogador

Diego Souza teve carreira expressiva no futebol brasileiro, iniciada como meia e finalizada como centroavante. Entre outros clubes, vestiu as camisas de Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco, Cruzeiro, São Paulo, Botafogo e Sport. Foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro (2013), bicampeão da Copa do Brasil por Flamengo (2006) e Vasco (2011) e artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Sport (2016). Fez sete jogos pela Seleção Brasileira e ainda passou pelas ligas de Portugal e da Ucrânia.