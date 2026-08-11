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Cruzeiro x Atlético: quem leva vantagem nos duelos pela Copa do Brasil?

Rivais se enfrentam pela quarta vez na competição

PorArtur HenriqueEduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
11/08/2026 12:30
Atualizado há 35 minutos
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Cruzeiro e Atlético voltam a se enfrentar na Copa do Brasil. O sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na manhã desta terça-feira (11), colocou Raposa e Galo novamente frente a frente na competição. Será a quarta vez que os rivais mineiros se enfrentam no torneio.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Cruzeiro e Atlético voltam a se enfrentar na Copa do Brasil. O sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na manhã desta terça-feira (11), colocou Raposa e Galo novamente frente a frente na competição. Será a quarta vez que os rivais mineiros se enfrentam no torneio.

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Confrontos entre Cruzeiro e Atlético na Copa do Brasil

A primeira vez que Cruzeiro e Atlético se enfrentaram na Copa do Brasil foi na final de 2014. No jogo de ida, disputado no Independência, o Galo venceu por 2 a 0. Na volta, no Mineirão, com mando da Raposa, o Atlético voltou a vencer, desta vez por 1 a 0, e conquistou o título da competição pela primeira vez em sua história.

O reencontro dos rivais aconteceu em 2019, pelas quartas de final. No jogo de ida, no Mineirão, o Cruzeiro dominou a partida e venceu por 3 a 0. Na volta, o Atlético esboçou uma reação e ganhou por 2 a 0 no Independência, mas o resultado não foi suficiente para garantir a classificação. Naquela edição, a Raposa acabou eliminada pelo Internacional nas semifinais.

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O terceiro e mais recente encontro aconteceu em 2025, também pelas quartas de final. Na ocasião, o Cruzeiro levou a melhor nos dois jogos, vencendo por 2 a 0 tanto na ida, na Arena MRV, quanto na volta, no Mineirão. A Raposa, porém, acabou eliminada pelo Corinthians na semifinal.

Números do duelo na Copa do Brasil

  1. Jogos: 6
  2. Vitórias do Cruzeiro: 3
  3. Vitórias do Atlético: 3
  4. Classificações do Cruzeiro: 2
  5. Classificações do Atlético: 1
  6. Gols marcados pelo Cruzeiro: 7
  7. Gols marcados pelo Atlético: 5
Cruzeiro e Atlético disputado na primeira etapa (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cruzeiro e Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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