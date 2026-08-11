Cruzeiro x Atlético: quem leva vantagem nos duelos pela Copa do Brasil?
Rivais se enfrentam pela quarta vez na competição
Cruzeiro e Atlético voltam a se enfrentar na Copa do Brasil. O sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na manhã desta terça-feira (11), colocou Raposa e Galo novamente frente a frente na competição. Será a quarta vez que os rivais mineiros se enfrentam no torneio.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Confrontos entre Cruzeiro e Atlético na Copa do Brasil
A primeira vez que Cruzeiro e Atlético se enfrentaram na Copa do Brasil foi na final de 2014. No jogo de ida, disputado no Independência, o Galo venceu por 2 a 0. Na volta, no Mineirão, com mando da Raposa, o Atlético voltou a vencer, desta vez por 1 a 0, e conquistou o título da competição pela primeira vez em sua história.
O reencontro dos rivais aconteceu em 2019, pelas quartas de final. No jogo de ida, no Mineirão, o Cruzeiro dominou a partida e venceu por 3 a 0. Na volta, o Atlético esboçou uma reação e ganhou por 2 a 0 no Independência, mas o resultado não foi suficiente para garantir a classificação. Naquela edição, a Raposa acabou eliminada pelo Internacional nas semifinais.
O terceiro e mais recente encontro aconteceu em 2025, também pelas quartas de final. Na ocasião, o Cruzeiro levou a melhor nos dois jogos, vencendo por 2 a 0 tanto na ida, na Arena MRV, quanto na volta, no Mineirão. A Raposa, porém, acabou eliminada pelo Corinthians na semifinal.
Números do duelo na Copa do Brasil
- Jogos: 6
- Vitórias do Cruzeiro: 3
- Vitórias do Atlético: 3
- Classificações do Cruzeiro: 2
- Classificações do Atlético: 1
- Gols marcados pelo Cruzeiro: 7
- Gols marcados pelo Atlético: 5
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Cruzeiro
Spindel avalia jogos do Cruzeiro contra Flamengo e Atlético-MGHá 7 minutos
Futebol Nacional
ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e voltaHá 46 minutos
Vasco
Vasco conhece adversário, mandos e chaveamento da Copa do BrasilHá 1 hora
Fora de Campo
Torcedores do Vitória reagem a confronto contra o Vasco: 'Freguês'Há 1 hora
Cruzeiro
Tem clássico! Cruzeiro enfrenta o Atlético nas quartas da Copa do BrasilHá 1 hora
Fora de Campo
Torcida do Palmeiras manda recado após sorteio da Copa do Brasil: 'Obrigação'Há 1 hora
Mais LANCE!