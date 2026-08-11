Copa do Brasil: Grêmio conhece adversário e caminho até a final Grêmio terá pela frente o Internacional

O Grêmio enfrentará o seu arquirrival Internacional nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado nesta terça-feira (11), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Após o sorteio dos mandos de campo, ficou definido que o Grêmio fará o jogo de volta em sua Arena. Uma das maiores rivalidades do país decidirá uma vaga nas semifinais da competição, além de valer uma premiação de R$ 9 milhões ao classificado. As datas-base dos clássicos estão marcadas para as semanas de 26 de agosto e 2 de setembro.

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A equipe do pressionado Luís Castro, cobrada pelo mau desempenho no Brasileirão, vive outro cenário no torneio mata-mata. Na quinta fase, o Grêmio eliminou o Confiança com tranquilidade, ao somar 5 a 0 no placar agregado. Foram duas vitórias sobre o adversário, com destaque para o triunfo por 3 a 0 em Sergipe.

Nas oitavas de final, o Imortal mediu forças com o Mirassol, sensação do último Brasileirão, que dificultou a vida dos gremistas ao segurar o empate por 1 a 1 no Maião, em São Paulo. No jogo de volta, na Arena do Grêmio, Cristian Pavón — que vive grande fase com a camisa tricolor — foi fundamental ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 e selar a classificação para as quartas de final.

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Pavón, destaque do Grêmio nesta temporada. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Caso avance às semifinais do torneio, o Grêmio enfrentará o vencedor do clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG. Na outra parte do chaveamento, os confrontos serão entre Vasco e Vitória e Palmeiras e Santos.

Chaveamento Copa do Brasil

Lado A da chave

Grêmio x Internacional

x Internacional Cruzeiro x Atlético-MG

Lado B da chave

Vasco x Vitória

Palmeiras x Santos

Premiação do torneio

5ª fase (32 participantes): R$ 2 milhões*

R$ 2 milhões* Oitavas de final: R$ 3 milhões*

R$ 3 milhões* Quartas de final: R$ 4 milhões*

R$ 4 milhões* Semifinal: R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Vice-campeão: R$ 34 milhões

R$ 34 milhões Campeão: R$ 78 milhões

*Premiações já conquistadas pelo Grêmio na atual edição

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