Copa do Brasil: Grêmio conhece adversário e caminho até a final
Grêmio terá pela frente o Internacional
O Grêmio enfrentará o seu arquirrival Internacional nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado nesta terça-feira (11), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.
Após o sorteio dos mandos de campo, ficou definido que o Grêmio fará o jogo de volta em sua Arena. Uma das maiores rivalidades do país decidirá uma vaga nas semifinais da competição, além de valer uma premiação de R$ 9 milhões ao classificado. As datas-base dos clássicos estão marcadas para as semanas de 26 de agosto e 2 de setembro.
A equipe do pressionado Luís Castro, cobrada pelo mau desempenho no Brasileirão, vive outro cenário no torneio mata-mata. Na quinta fase, o Grêmio eliminou o Confiança com tranquilidade, ao somar 5 a 0 no placar agregado. Foram duas vitórias sobre o adversário, com destaque para o triunfo por 3 a 0 em Sergipe.
Nas oitavas de final, o Imortal mediu forças com o Mirassol, sensação do último Brasileirão, que dificultou a vida dos gremistas ao segurar o empate por 1 a 1 no Maião, em São Paulo. No jogo de volta, na Arena do Grêmio, Cristian Pavón — que vive grande fase com a camisa tricolor — foi fundamental ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 e selar a classificação para as quartas de final.
Caso avance às semifinais do torneio, o Grêmio enfrentará o vencedor do clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG. Na outra parte do chaveamento, os confrontos serão entre Vasco e Vitória e Palmeiras e Santos.
Chaveamento Copa do Brasil
Lado A da chave
- Grêmio x Internacional
- Cruzeiro x Atlético-MG
Lado B da chave
- Vasco x Vitória
- Palmeiras x Santos
Premiação do torneio
- 5ª fase (32 participantes): R$ 2 milhões*
- Oitavas de final: R$ 3 milhões*
- Quartas de final: R$ 4 milhões*
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
*Premiações já conquistadas pelo Grêmio na atual edição
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