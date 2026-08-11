Retorno de titular: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Bragantino Treinador terá a volta de jogador importante mas também desfalques por lesão

O Atlético inicia sua caminhada nas oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (12), diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Para a partida, Eduardo Domínguez poderá contar com o retorno de um titular importante, mas também terá desfalques por lesão e uma baixa por questão contratual.

O Atlético inicia sua caminhada nas oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (12), diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Para a partida, Eduardo Domínguez poderá contar com o retorno de um titular importante, mas também terá desfalques por lesão e uma baixa por questão contratual.

Renan Lodi, titular absoluto da equipe, está de volta ao time após ficar fora do último compromisso, no fim de semana, contra o Remo. O lateral-esquerdo cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro, mas está à disposição de Domínguez para o duelo pela Sul-Americana.

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Por outro lado, o treinador não poderá contar com Thiago Borbas. O atacante, recém-contratado pelo Atlético, pertence ao Bragantino e, por uma cláusula contratual, está impedido de enfrentar o clube paulista. Para que pudesse atuar, o Galo teria que pagar uma multa milionária ao Bragantino, possibilidade que não será utilizada pelo clube.

Além de Borbas, seguem fora os jogadores que estão no departamento médico. Léo Duarte e Gustavo Scarpa continuam em recuperação de suas respectivas lesões. O volante Patrick, que está afastado dos gramados há mais de um mês, já realiza trabalhos no campo, mas ainda não foi liberado para retornar aos jogos.

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A tendência é que Domínguez mantenha a base da equipe que vem atuando nos últimos compromissos. Dessa maneira, uma provável escalação do Atlético para enfrentar o Bragantino tem: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Cissé, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Cassierra.

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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Bragantino

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert

Zagueiros: Ruan, Vitor Hugo, Lyanco, e Vitão

Laterais: Preciado, Natanael, Renan Lodi e Kauã Pascini

Meias: Maycon, Alan Franco, Cissé, Alexsander, Bernard, Victor Hugo, Tomás Pérez, Igor Gomes e Reinier

Atacantes: Dudu, Alan Minda, Mateo Cassierra, Cuello, e Cauã Soares

Fora: Gustavo Scarpa, Léo Duarte, Thiago Borbas, Patrick, Índio

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Barba preparação Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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