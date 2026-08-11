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Relembre último Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil

As equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil

PorEduardo StatutiArtur Henrique
Belo Horizonte (MG)
11/08/2026 15:02
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Cruzeiro x Atlético-MG no Mineirão
Cruzeiro x Atlético-MG no Mineirão (Foto; Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em sorteio realizado nesta terça-feira (11), ficou definido que Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentarão novamente pela Copa do Brasil. As equipes se encontram pelas quartas de final da competição.

Diferente do que ocorreu em 2025, nesta edição do torneio o Alvinegro definirá uma vaga na semifinal em casa, sendo a partida de ida no Mineirão.

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No ano passado, o Cruzeiro levou vantagem e se classificou. A equipe comandada por Leonardo Jardim venceu na Arena MRV por 2 a 0 e no Gigante da Pampulha pelo mesmo placar.

Vitória celeste no jogo de ida

Fora de casa, a Raposa superou um bom primeiro tempo do Atlético-MG, que chutou oito vezes, mas acertou apenas uma finalização. Na segunda etapa, no entanto, os visitantes garantiram o resultado positivo.

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Aos cinco minutos da etapa complementar, Fabrício Bruno acertou um belo chute de fora da área, acertou o ângulo de Everson e marcou um golaço na Arena MRV.

Depois de 15 minutos, Kaio Jorge, artilheiro da última Copa do Brasil, teve muita liberdade na área em cobrança de escanteio e fez 2 a 0 para a Raposa. O Atlético-MG tentou reverter a desvantagem, mas Hulk não estava em noite inspirada.

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Fabrício Bruno comemora gol
Fabrício Bruno comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Atlético-MG troca de técnico, mas é eliminado pelo Cruzeiro

Precisando vencer por três gols de diferença para se classificar, o Alvinegro sofreu um balde de água fria no início da partida. Aos cinco minutos, William cobrou falta na área, Fabrício Bruno cabeceou e Kaio Jorge fez 1 a 0.

Mesmo com a desvantagem de três gols, o Atlético-MG pressionou o restante da primeira etapa, mas sem ameaçar Cássio. Aos dois minutos da etapa complementar, Kaio Jorge fez mais um, desviando chute de William de fora da área.

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Kaio Jorge comemora gol em Cruzeiro x Atlético-MG
Kaio Jorge comemora gol em Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Uma curiosidade sobre a partida de volta é que o Galo mudou de treinador entre um jogo e outro. Cuca era o técnico na Arena MRV e Sampaoli no Mineirão.

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