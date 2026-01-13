Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Vasco: a passagem de Edílson Capetinha em cada um
Ex-jogador faz parte do Camarote do Big Brother Brasil 26
- Matéria
- Mais Notícias
Durante sua carreira, Edílson Capetinha teve passagens de sucesso por grandes clubes do futebol brasileiro como Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Durante sua carreira nos gramados, Edílson Capetinha disputou 711 partidas e marcou 305 gols. Veja como foi o desempenho do ex-jogador de 55 anos em cada um desses clubes;
Relacionadas
- Fora de Campo
Momento inusitado na coletiva de Gerson no Cruzeiro diverte jogador
Fora de Campo13/01/2026
- Fora de Campo
Torcedores do Fluminense se manifestam sobre negociação por Hulk: ‘Piada’
Fora de Campo13/01/2026
- Fora de Campo
José Boto publica e apaga post sobre Paquetá, que enlouquece torcida do Flamengo
Fora de Campo13/01/2026
➡️ BBB 26: para que times torcem os participantes?
Os clubes de Edílson Capetinha
Corinthians
152 jogos (144 titular)
47 gols
276 minutos para marcar
Campeão Mundial 2000
Campeão Brasileiro 1999
Campeão Brasileiro 1998
Campeão Paulista 1999
Campeão Paulista 1997
Palmeiras
123 jogos (116 titular)
46 gols
225 minutos para marcar
Campeão Brasileiro 1993
Campeão Paulista 1994
Campeão Paulista 1993
Cruzeiro
16 jogos (16 titular)
11 gols
129 minutos para marcar
Flamengo
113 jogos (113 titular)
48 gols
207 minutos para marcar
Campeão Carioca 2001
Campeão Carioca 2000
➡️ Em busca do prêmio do BBB, Edílson revela quanto ganhava no Flamengo
Vasco
22 jogos (22 titular)
4 gols
488 minutos para marcar
➡️ Discussões, brigas e comentários: relembre as polêmicas de Edílson Capetinha
Apelidado de "Capetinha" por seu estilo provocador e ousado, Edílson também fez história na Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa do Mundo de 2002.
Após deixar os gramados em 2016, Edílson trabalhou como comentarista esportivo na Band, nos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto".
Ex-jogador é confirmado no BBB 26
Edílson Capetinha, ex-jogador da Seleção Brasileira e ginates do futebol brasileiro (Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro), animou os fãs de futebol ao aparecer entre os integrantes do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26. O reality show da Globo estreou nesta segunda-feira (12), trazendo como novidade a participação de ex-BBBs, além dos tradicionais grupos Camarote (famosos) e Pipoca (anônimos).
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias