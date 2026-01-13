menu hamburguer
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/01/2026
15:22
Ídolo do Corinthians, Capetinha também passou por Cruzeiro, Vasco, Flamengo e Palmeiras (Foto: Arquivo Lance!)
Ídolo do Corinthians, Capetinha também passou por Cruzeiro, Vasco, Flamengo e Palmeiras (Foto: Arquivo Lance!)
Durante sua carreira, Edílson Capetinha teve passagens de sucesso por grandes clubes do futebol brasileiro como Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Durante sua carreira nos gramados, Edílson Capetinha disputou 711 partidas e marcou 305 gols. Veja como foi o desempenho do ex-jogador de 55 anos em cada um desses clubes;

Os clubes de Edílson Capetinha

Corinthians
152 jogos (144 titular)
47 gols
276 minutos para marcar
Campeão Mundial 2000
Campeão Brasileiro 1999
Campeão Brasileiro 1998
Campeão Paulista 1999
Campeão Paulista 1997

Palmeiras
123 jogos (116 titular)
46 gols
225 minutos para marcar
Campeão Brasileiro 1993
Campeão Paulista 1994
Campeão Paulista 1993

Cruzeiro
16 jogos (16 titular)
11 gols
129 minutos para marcar

Flamengo
113 jogos (113 titular)
48 gols
207 minutos para marcar
Campeão Carioca 2001
Campeão Carioca 2000

Vasco
22 jogos (22 titular)
4 gols
488 minutos para marcar

Apelidado de "Capetinha" por seu estilo provocador e ousado, Edílson também fez história na Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa do Mundo de 2002. 

Após deixar os gramados em 2016, Edílson trabalhou como comentarista esportivo na Band, nos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto".

Ex-jogador é confirmado no BBB 26

Edílson Capetinha, ex-jogador da Seleção Brasileira e ginates do futebol brasileiro (Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro), animou os fãs de futebol ao aparecer entre os integrantes do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26. O reality show da Globo estreou nesta segunda-feira (12), trazendo como novidade a participação de ex-BBBs, além dos tradicionais grupos Camarote (famosos) e Pipoca (anônimos).

Ídolo do Corinthians, Capetinha também passou por Cruzeiro, Vasco, Flamengo e Palmeiras (Foto: SC Corinthians)

