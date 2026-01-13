Durante sua carreira, Edílson Capetinha teve passagens de sucesso por grandes clubes do futebol brasileiro como Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Durante sua carreira nos gramados, Edílson Capetinha disputou 711 partidas e marcou 305 gols. Veja como foi o desempenho do ex-jogador de 55 anos em cada um desses clubes;

Os clubes de Edílson Capetinha

Corinthians

152 jogos (144 titular)

47 gols

276 minutos para marcar

Campeão Mundial 2000

Campeão Brasileiro 1999

Campeão Brasileiro 1998

Campeão Paulista 1999

Campeão Paulista 1997

Palmeiras

123 jogos (116 titular)

46 gols

225 minutos para marcar

Campeão Brasileiro 1993

Campeão Paulista 1994

Campeão Paulista 1993

Cruzeiro

16 jogos (16 titular)

11 gols

129 minutos para marcar

Flamengo

113 jogos (113 titular)

48 gols

207 minutos para marcar

Campeão Carioca 2001

Campeão Carioca 2000

Vasco

22 jogos (22 titular)

4 gols

488 minutos para marcar

Apelidado de "Capetinha" por seu estilo provocador e ousado, Edílson também fez história na Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa do Mundo de 2002.

Após deixar os gramados em 2016, Edílson trabalhou como comentarista esportivo na Band, nos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto".

Ex-jogador é confirmado no BBB 26

Edílson Capetinha, ex-jogador da Seleção Brasileira e ginates do futebol brasileiro (Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro), animou os fãs de futebol ao aparecer entre os integrantes do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26. O reality show da Globo estreou nesta segunda-feira (12), trazendo como novidade a participação de ex-BBBs, além dos tradicionais grupos Camarote (famosos) e Pipoca (anônimos).

Ídolo do Corinthians, Capetinha também passou por Cruzeiro, Vasco, Flamengo e Palmeiras (Foto: SC Corinthians)

