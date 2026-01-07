Prevista para estrear em 2026, mas ainda sem data definida, a minissérie "Brasil 70 – A Saga do Tri" vai retratar a trajetória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, torneio que consagrou o país como tricampeão mundial e eternizou uma geração lendária. A série aposta em uma reconstrução detalhada de partidas históricas.

O enredo da minissérie "Brasil 70 - A Saga do Tri", se desenrola em um dos momentos mais marcantes futebol e da história do Brasil, em meio à fase mais rígida da ditadura militar. A proposta é mostrar como o sucesso da Seleção Brasileira extrapolou o esporte e agiu na história do país.

Seleção Brasileira perfilada em campo na Copa de 1970 (Foto: Reprodução)

A narrativa acompanha personagens centrais daquela conquista, como Pelé, Tostão, Jairzinho, Gérson, Rivellino, Carlos Alberto Torres e o goleiro Félix, além de abordar a transição no comando técnico da Seleção Brasileira, marcada pela saída de João Saldanha e a chegada de Zagallo às vésperas da Copa do Mundo de 1970.

O elenco reúne nomes conhecidos do audiovisual brasileiro. Rodrigo Santoro interpreta João Saldanha, enquanto Bruno Mazzeo vive Zagallo. O papel de Pelé ficará a cargo de Lucas Agrícola.

FICHA TÉCNICA: BRASIL 70 - A SAGA DO TRI | Série de Ficção

DIRIGIDO POR: Pedro Morelli, Paulo Morelli

CRIADO POR: Naná Xavier, Rafael Dornellas

ESCRITO POR: Felipe Sant'Angelo, Naná Xavier

PRODUÇÃO: Paulo Morelli, Pedro Morelli, Cris Abi e Guto Gontijo

ELENCO PRINCIPAL: Bruno Mazzeo, Lucas Agrícola, Rodrigo Santoro