Fora de Campo

Documentário da Seleção Brasileira de 1970 chega a Netflix; saiba mais

Minissérie foca na busca pelo tricampeonato no mundial de 1970

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/01/2026
19:13
Jairzinho comemora gol do Brasil diante da Itália na final da Copa do Mundo de 1970
Jairzinho comemora gol do Brasil diante da Itália na final da Copa do Mundo de 1970 (Foto: Divulgação/Fifa)
Prevista para estrear em 2026, mas ainda sem data definida, a minissérie "Brasil 70 – A Saga do Tri" vai retratar a trajetória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, torneio que consagrou o país como tricampeão mundial e eternizou uma geração lendária. A série aposta em uma reconstrução detalhada de partidas históricas.

O enredo da minissérie "Brasil 70 - A Saga do Tri", se desenrola em um dos momentos mais marcantes futebol e da história do Brasil, em meio à fase mais rígida da ditadura militar. A proposta é mostrar como o sucesso da Seleção Brasileira extrapolou o esporte e agiu na história do país.

Seleção Brasileira - 1970 (Foto: Reprodução)
Seleção Brasileira perfilada em campo na Copa de 1970 (Foto: Reprodução)

A narrativa acompanha personagens centrais daquela conquista, como Pelé, Tostão, Jairzinho, Gérson, Rivellino, Carlos Alberto Torres e o goleiro Félix, além de abordar a transição no comando técnico da Seleção Brasileira, marcada pela saída de João Saldanha e a chegada de Zagallo às vésperas da Copa do Mundo de 1970.

O elenco reúne nomes conhecidos do audiovisual brasileiro. Rodrigo Santoro interpreta João Saldanha, enquanto Bruno Mazzeo vive Zagallo. O papel de Pelé ficará a cargo de Lucas Agrícola.

FICHA TÉCNICA: BRASIL 70 - A SAGA DO TRI | Série de Ficção
DIRIGIDO POR: Pedro Morelli, Paulo Morelli
CRIADO POR: Naná Xavier, Rafael Dornellas
ESCRITO POR: Felipe Sant'Angelo, Naná Xavier
PRODUÇÃO: Paulo Morelli, Pedro Morelli, Cris Abi e Guto Gontijo
ELENCO PRINCIPAL: Bruno Mazzeo, Lucas Agrícola, Rodrigo Santoro

