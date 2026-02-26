Freytes revela ter avisado árbitro sobre saída de bola em Palmeiras x Fluminense

O zagueiro Freytes afirmou em entrevista que tentou avisar o árbitro Felipe Fernandes de Lima sobre o equívoco no reinício da partida entre Palmeiras e Fluminense, nesta quarta-feira (25), na Arena Barueri, pela quarta rodada do Brasileirão.

O Alviverde foi responsável pelo início e reinício da partida, ou seja, deu a saída de bola tanto no primeiro quanto no segundo tempo, contrariando as regras do jogo.

Em campo, a arbitragem não demonstrou ter percebido a situação. O zagueiro tricolor Freytes, em entrevista após o duelo, afirmou ter tentado comunicar o árbitro, que nada fez. Na súmula, nada foi registrado sobre o episódio.

— Sim, (tentei avisar) duas vezes, mas o juiz me falou que eu não tinha que falar com ele, porque se não eu ia tomar cartão de novo. Eu gritei para ele, mas ele não escutou. Já tinha recomeçado o jogo. São coisas que também temos que estar um pouco mais atentos nesse sentido — declarou o zagueiro.

Apesar disso, o "vacilo" de Felipe Fernandes de Lima (MG) configura um "erro de direito", quando há descumprimento da regra sem margem para interpretação, e dá margem para a anulação do jogo. São exemplos:

1 . Interferência externa: decisões influenciadas por pessoas fora de campo ou uso incorreto do VAR; 2 . Erro na regra: validar gol com bola entrando pelo lado de fora da rede, ou aceitar gol após tiro livre indireto sem toques; 3 . Procedimento de jogo: permitir um jogador a mais, substituição irregular, erro no início ou reinício de jogo ou encerrar o jogo antes do tempo regulamentar; 4 . Punição errada: aplicar dois cartões amarelos a um jogador sem expulsá-lo.

O artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que corresponde ao capítulo sobre infrações relativas à arbitragem, cita o erro de direito como possível causa de anulação de uma partida.

"Art. 259. Deixar de observar as regras da modalidade.

PENA: suspensão de quinze a cento e vinte dias e, na reincidência, suspensão de sessenta a duzentos e quarenta dias, cumuladas ou não com multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 1.000,00 (mil reais). (NR).

Parágrafo único (Revogado Resolução CNE nº 29 de 2009).

§ 1º A partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer, comprovadamente, erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado. (AC).

§ 2º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela de advertência se a infração for de pequena gravidade. (AC)."

O Lance! apurou que o Fluminense, ciente da situação, irá estudar os próximos passos a partir desta quinta-feira (26). O departamento jurídico do clube, que ficou no Rio de Janeiro, será o responsável principal pelo procedimento. O Tricolor não vai se mobilizar por uma anulação, já que entende que o erro não interferiu diretamente no resultado.

Caso o Flu mude de ideia e decida levar o caso adiante, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pode ter de julgar a possível anulação da partida e a vitória do Palmeiras.

Árbitro Felipe Fernandes durante duelo entre Palmeiras e Fluminense (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Palmeiras x Fluminense

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (25), na Arena Barueri, e manteve a liderança do Brasileirão. Vitor Roque, de pênalti, e Allan marcaram os gols do Alviverde, enquanto Luciano Acosta descontou para os visitantes.

O que vem por aí ?

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (1°), quando encara o Vasco, às 18h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

