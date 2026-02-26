Alex Telles comenta nova função no Botafogo e projeta sequência: 'Vamos trabalhar'

Capitão, referência e novamente decisivo, Alex Telles abriu os caminhos para a vitória do Botafogo sobre o Nacional Potosí, na última quarta-feira (25), no Nilton Santos. O lateral-esquerdo, que vem se adaptando à nova função em campo com Martín Anselmi, destacou o trabalho diário e projetou os próximos dias de treinamentos no CT Lonier para os objetivos.

No primeiro gol do Botafogo, Telles arrancou nas costas da marcação e recebeu lançamento de Danilo. O camisa 13, funcionando como um ala, invadiu a área e tocou por cima, com categoria, para eliminar a vantagem logo aos quatro minutos da primeira etapa.

— Tem sido bom (jogar como ala). Obviamente que, na minha carreira toda, eu não estava acostumado a jogar nessa posição. Mas a gente se adapta, a gente treina e estamos com bastante tempo para isso. Fico feliz de poder me adaptar bem, ajudar a equipe tanto no ataque quanto na defesa. É continuar trabalhando para a gente conseguir os resultados.

Contra o time boliviano, ficou a sensação de que o Botafogo tinha como vencer por um placar elástico, mas a queda de produção atrapalhou. O Nacional, retraído, se comportou bem defensivamente e levou muito perigo no segundo tempo. Para Alex Telles, vale o resultado para enfrentar um time mais tradicional, que é o Barcelona, do Equador.

— O importante é classificar, é importante vencer. Libertadores não tem jogo fácil e vai ser mais um adversário difícil. Vamos trabalhar para isso. Antes temos um jogo com o Boavista e a gente quer ganhar a Taça Rio. O que tiver para ganhar, a gente quer ganhar. Depois vamos pensar na Libertadores.

Alex Telles fez o primeiro gol do Botafogo contra o Nacional Potosí (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Compromissos do Botafogo

O adversário no próximo mata-mata da Libertadores será o Barcelona-EQU, que eliminou o Argentinos Juniors nos pênaltis fora de casa. A primeira partida será disputada na próxima quarta-feira (4), em Guayaquil, e a volta no Nilton Santos, no dia 11. Quem avançar irá à fase de grupos.

Antes, no sábado (28), o Botafogo irá a campo para confirmar a vaga na final da Taça Rio do Campeonato Carioca, novamente no Nilton Santos. No primeiro duelo com o Boavista, o Glorioso venceu pelo placar de 2 a 0.

