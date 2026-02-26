Hernán Crespo traça planos para futuro de Luan no São Paulo
Luan ganhou minutos contra o Coritiba
- Matéria
- Mais Notícias
Luan foi assunto na última coletiva de imprensa de Hernán Crespo, após a vitória do São Paulo contra o Coritiba por 1 a 0. O jogador ganhou minutos neste último jogo. Meia revelado na base do Tricolor, entrou em campo três vezes neste ano.
Torcedores do São Paulo elegem melhor em campo em vitória no Brasileirão
Fora de Campo
Cauly se destaca contra o Coritiba e confirma boa movimentação no mercado do São Paulo
São Paulo
Crespo valoriza elenco e reforça união após vitória do São Paulo
São Paulo
Destes jogos, o confronto contra o Coxa foi o com mais minutos em campo, 15 ao todo. Em coletiva, Crespo destacou que pretende contar com Luan.
- Luan me agracia sempre, fico muito feliz, tem muito para dar ao São Paulo. Devagar vai encontrando seu lugar. Jogador como ele vai servir muito ao São Paulo - disse o técnico.
+ Aposte nos jogos do São Paulo
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Crespo busca um "camisa 5"
Ao falar de mercado da bola, um dos pedidos feitos pela comissão e uma das principais necessidades do São Paulo seria a vinda de um camisa 5. A janela de transferências fecha no dia 3 de março. O Tricolor ainda não se movimentou no mercado, mas pode achar soluções caseiras.
Entre elas, o uso de Luan pode ser cogitado. O volante tem características claras da posição, tendo atuado desta forma, inclusive, na primeira passagem de Hernán Crespo. O jogador tem contrato até o final de 2026. Porém, vale destacar que o nome de Luan tem sido ventilado com frequência nas últimas janelas.
- Matéria
- Mais Notícias