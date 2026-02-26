menu hamburguer
Hernán Crespo traça planos para futuro de Luan no São Paulo

Luan ganhou minutos contra o Coritiba

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 26/02/2026
12:20
Luan São Paulo
imagem cameraLuan pode ser alternativa para lugar de um "camisa 5" (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)
Luan foi assunto na última coletiva de imprensa de Hernán Crespo, após a vitória do São Paulo contra o Coritiba por 1 a 0. O jogador ganhou minutos neste último jogo. Meia revelado na base do Tricolor, entrou em campo três vezes neste ano.

Destes jogos, o confronto contra o Coxa foi o com mais minutos em campo, 15 ao todo. Em coletiva, Crespo destacou que pretende contar com Luan.

- Luan me agracia sempre, fico muito feliz, tem muito para dar ao São Paulo. Devagar vai encontrando seu lugar. Jogador como ele vai servir muito ao São Paulo - disse o técnico.

Luan foi revelado na base do São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo)
Crespo busca um "camisa 5"

Ao falar de mercado da bola, um dos pedidos feitos pela comissão e uma das principais necessidades do São Paulo seria a vinda de um camisa 5. A janela de transferências fecha no dia 3 de março. O Tricolor ainda não se movimentou no mercado, mas pode achar soluções caseiras.

Entre elas, o uso de Luan pode ser cogitado. O volante tem características claras da posição, tendo atuado desta forma, inclusive, na primeira passagem de Hernán Crespo. O jogador tem contrato até o final de 2026. Porém, vale destacar que o nome de Luan tem sido ventilado com frequência nas últimas janelas.

