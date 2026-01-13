Em busca do prêmio do BBB, Edílson revela quanto ganhava no Flamengo

Em sua chegada na casa mais vigiada do Brasil, Edílson Capetinha soltou uma frase que chamou muita atenção dos internautas: "Faz tempo que eu não ganho R$ 3 milhões". Em entrevista concedida ao canal do Pilhado, há três anos, o jogador abriu ao público o valor do seu salário quando era atacante do Flamengo.

- Ninguém aqui tem o que reclamar de negócio de salário. Eu ganhava 250 mil dólares no Flamengo. Hoje equivaleria a pouco mais de um milhão por mês. Mas não tem o que reclamar - disse.

- Naquela época, jogar em um Palmeiras era melhor do que jogar em um Paris Saint-Germain. A gente não fazia questão de sair do Brasil para jogar. A gente não visava tanto dinheiro, a gente preferia estar aqui no Brasil, do lado da família, dos amigos, no clima do Brasil - explicou Edílson.

Vale lembrar que Edilson Capetinha defendeu o Flamengo em duas ocasiões: 2000 e 2001; e 2003. No clube, foi campeão do Campeonato Carioca e da Copa dos Campeões.

Premiação do BBB supera salário de Edílson no Flamengo

O dobro da edição anterior, o valor do prêmio do BBB 26 é de R$ 5,44 milhões, o maior da história do reality. A quantia representa aproximadamente cinco vezes mais do que o ex-jogador dizia ganhar no Flamengo.

Com passagens por Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Benfica, Vasco e Flamengo, Edilson Capetinha conquistou títulos marcantes e protagonizou episódios polêmicos em campo. É apontado como um dos grandes personagens do futebol brasileiro.