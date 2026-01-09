A partir da edição 2026 do Campeonato Paulista, a HBO Max se torna a única plataforma a exibir todos os jogos do torneio. Além da plataforma de streaming, o canal fechado TNT Sports, a Record, na TV aberta, e a CazéTV, no YouTube, seguem transmitindo dois jogos por rodada.

A disputa terá 11 datas oficiais, começará em janeiro e terminará em 8 de março, com a final marcada para dois jogos — em 4 e 8 de março.

Confira a agenda de jogos da primeira rodada do Campeonato Paulista 2026:

Sábado, 10/01

16h00 - Santos x Novorizontino (Exclusivo HBO)

15h00 – São Bernardo x Capivariano (Exclusivo HBO)

18h30 – Guarani x Primavera (Exclusivo HBO)

20h30 – Portuguesa x Palmeiras

Domingo, 11/01

16h00 - Corinthians x Ponte Preta (Exclusivo HBO)

17h00 – Velo Clube x Botafogo (Exclusivo HBO)

18h15 – Noroeste x Red Bull Bragantino (Exclusivo HBO)

20h30 – Mirassol x São Paulo

Paulistão na TNT/HBO

Para reforçar o seu consagrado time de especialistas, a TNT Sports novamente contará com quatro embaixadores para o Campeonato Paulista 2026. Representando Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo, os ex-jogadores Elias, Madson, Velloso e Ilsinho atuarão como comentaristas nos programas da casa e nas transmissões de todos os jogos de seus respectivos clubes.

A TNT Sports realiza a cobertura do Paulistão desde 2022, com transmissões tanto na televisão por assinatura quanto no streaming e agora renovou os direitos de transmissão por mais quatro temporadas.

