Tite aponta caminho para o Cruzeiro melhorar números ofensivos

O técnico Tite segue pressionado no comando do Cruzeiro mesmo com cinco jogos de invencibilidade. Parte disso se dá pelo desempenho da equipe no Brasileirão, competição na qual ainda não venceu. Após o empate em 1 a 1 contra o Corinthians, o comandante analisou fatores que a equipe precisa aprimorar para melhorar os números ofensivos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– Em termos de equipe, temos que trabalhar as duas fases. Tivemos a construção de uma jogada ensaiada, ela ficou limpa, clara, com superioridade numérica. Não podemos, eu enquanto responsável, falar que foi por causa da fase ofensiva ou defensiva. O trabalho tem que ser ritmado, melhorado. E é o trabalho que vai ditar isso. Mas mais que falar, tem que trabalhar para que as coisas melhorem principalmente no Brasileirão – analisou.

Sobre a pressão dos torcedores, que pediram a saída do técnico ao fim do duelo contra o Corinthians, Tite ressalta o respeito pela opinião da Nação Azul, e explica que a equipe tem noção dos desafios que vêm na temporada.

continua após a publicidade

– É um desafio de maturidade, de uma equipe que tem que saber respeitar a manifestação do torcedor, mas saber que temos a vantagem no duelo e podemos decidir um título importante. Temos consciência dessa trajetória – disse Tite.

– O torcedor vai trazer esse carinho, buscar, na medida do desempenho em campo. Preciso externar essas situações. Mas é resultado e desempenho dentro de campo. Chegarmos na final, conquistarmos o título, esse é o objetivo. A partir daí, passo a passo, construímos uma recuperação. Em relação ao comando, podem falar com eles mais que qualquer coisa. Eu tenho discernimento do trabalho, persistência – comentou.

continua após a publicidade

Tite (Foto: Eduardo Statuti/ Lance!)

+Sob olhares de Ancelotti, Cruzeiro e Corinthians empatam no Mineirão

Cruzeiro x Corinthians

Com a presença do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, no Mineirão, Cruzeiro e Corinthians empataram em 1 a 1. O gol celeste foi marcado por Matheus Pereira e o do Alvinegro por João Pedro Tchoca.

Com o resultado, a Raposa foi para a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Timão ficou no terceiro lugar, com sete pontos somados.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.