Onde assistir ao Campeonato Carioca 2026?

O Campeonato Carioca 2026 começa neste domingo (11) com o confronto entre Flamengo e Portuguesa, às 18h. A competição, que vai até 8 de março, reúne 12 equipes do estado do Rio de Janeiro e adota formato mais compacto nesta edição. Confira abaixo onde assistir ao estadual;

O Grupo Globo realiza as transmissões com exclusividade por diferentes plataformas. A TV Globo exibe uma partida por rodada na televisão aberta. O canal GE TV transmite jogos pelo YouTube. O SporTV apresenta dois confrontos por rodada na TV fechada. O Premiere disponibiliza todas as partidas no sistema pay-per-view.

1ª rodada

O calendário da primeira semana inclui, além do jogo de abertura entre Flamengo e Portuesa, confrontos como Volta Redonda x Boavista e Fluminense x Madureira na quarta-feira (14). Na quinta-feira (15), Vasco enfrenta o Maricá.

O novo formato do Campeonato Carioca

O Campeonato Carioca apresenta uma nova estrutura em 2026, com os 12 clubes divididos em dois grupos de seis equipes. Cada time enfrenta apenas os adversários do grupo oposto em turno único, totalizando seis rodadas na fase classificatória.

Participam da competição os tradicionais Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, além de Volta Redonda, Boavista, Madureira, Bangu, Portuguesa, Nova Iguaçu, Maricá e Sampaio Corrêa. Os jogos ocorrem em diversos estádios do Rio de Janeiro.

Na fase classificatória, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final do Campeonato Carioca. O time com mais pontos nesta etapa conquista a Taça Guanabara. O sistema de rebaixamento determina que a equipe com pior campanha na fase inicial cai automaticamente para a Série A2. O penúltimo colocado disputa um playoff contra o vice-campeão da segunda divisão estadual.

A fase eliminatória começa com quartas de final em jogo único, com confrontos dentro do próprio grupo e mando de campo para as equipes melhor classificadas. As semifinais ocorrem em partidas de ida e volta. A final acontece em jogo único para definir o campeão do Campeonato Carioca de 2026.