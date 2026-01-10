menu hamburguer
Onde assistir ao Campeonato Mineiro 2026? Cinco canais transmitem o torneio

Torneio inicia neste sábado (10)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/01/2026
16:44
Atualizado há 1 minutos
Troféu do Campeonato Mineiro (Foto : Tiago Trindade/Onefoto)
Atlético-MG é o atual Campeão Mineiro (Foto : Tiago Trindade/Onefoto)
O Campeonato Mineiro terá início neste sábado (10), com a partida entre Uberlândia e Tombense, no Parque do Sabiá. Na edição deste ano, a distribuição das transmissões foi distribuída entre 6 veículos. A TV Globo exibirá um jogo por rodada na primeira fase, tanto na TV aberta quanto na GeTV (YouTube).

O SporTV transmitirá partidas de todas as fases da competição. O Premiere fará a cobertura dos jogos de América, Atlético e Cruzeiro. A SportyNet e o canal da Federação Mineira ficarão com a responsabilidade de transmitir os confrontos dos clubes do interior, através de seus canais no YouTube.

Com esta configuração, o Estadual mineiro contará com transmissões em TV aberta, canais fechados, pay-per-view e plataformas digitais, o que amplia o alcance da competição.

Campeonato Mineiro 2026: confira as novidades 

Ao todo, 12 equipes irão disputar o Campeonato Mineiro desta temporada: Atlético-MG, América-MG, Cruzeiro, Democrata-GV, URT, Uberlândia, Betim, Pouso Alegre, Tombense, Athletic, Itabirito e North Esporte Clube.

Em 2026, em sua primeira participação no Campeonato Mineiro, o North contará com dois nomes conhecidos. Camacho, ex-Corinthians e Santos, faz parte do elenco comandado pelo pentacampeão Kleberson.

➡️ Tabela e simulador do Campeonato Mineiro 2026

Cruzeiro x Corinthians, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Cruzeiro x Corinthians, no Campeonato Mineiro 2025 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

