menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Momento inusitado na coletiva de Gerson no Cruzeiro diverte jogador

Gerson e Chico da Costa fizeram coletiva de apresentação nesta terça (13)

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/01/2026
14:17
Momento inusitado interrompe coletiva de Gerson (Foto: Reprodução)
imagem cameraMomento inusitado interrompe coletiva de Gerson (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A coletiva de apresentação de Gerson no Cruzeiro proporcionou um momento daqueles para quem é fã das "zoeiras" no futebol. Enquanto o jogador falava, uma música tocou rapidamente, vindo do celular de um jornalista presente na sala. O momento levou Gerson e Pedrinho a gargalhada. Assista;

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Gerson chega ao Cruzeiro quebrando recordes e assumiu o posto de maior contratação da história do futebol brasileiro. A equipe mineira desembolsou 27 milhões de euros, ou R$ 169 milhões, para ter o meio-campista.

 É a sexta transferência definitiva de sua carreira e a mais cara. No total, as transações envolvendo o meia somam € 119 milhões, montante que coloca o brasileiro entre os 50 jogadores que mais movimentaram dinheiro na história do futebol.

continua após a publicidade

Gerson explica escolha pelo Cruzeiro

O meio-campista Gerson foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na tarde desta terça-feira (13), na Toca da Raposa II. Na coletiva, Gerson ressaltou que aceitou a proposta do Cruzeiro por se tratar de um projeto irrecusável.

– Agradecer ao Zenit, sempre fui muito bem recebido. Sou um cara que não gosta de reclamar. Sou grato a Deus pelas oportunidades. Quis vir para o Cruzeiro porque era um projeto irrecusável. Todo o esforço do Pedrinho, Pedro Junio, o Spindel, o professor também. Quando tem um esforço muito grande em querer a gente em um ambiente, levo muito em consideração. Um clube gigante. Com todo respeito aos outros, não é um clube qualquer, tem muita história. Estava de férias. Cheguei aqui, sou sincero. Meu pensamento era de voltar no dia 14 para me apresentar. Mas meu pai me passou a possibilidade, eu disse para ele ir para cima. Hoje estou feliz de estar aqui – disse o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Raposa anuncia renovação de contrato de Kaio Jorge

➡️ Chico da Costa explica camisa 91 e fala sobre calendário brasileiro

Gerson é apresentado no Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
Gerson é apresentado no Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias