Momento inusitado na coletiva de Gerson no Cruzeiro diverte jogador

A coletiva de apresentação de Gerson no Cruzeiro proporcionou um momento daqueles para quem é fã das "zoeiras" no futebol. Enquanto o jogador falava, uma música tocou rapidamente, vindo do celular de um jornalista presente na sala. O momento levou Gerson e Pedrinho a gargalhada. Assista;

Gerson chega ao Cruzeiro quebrando recordes e assumiu o posto de maior contratação da história do futebol brasileiro. A equipe mineira desembolsou 27 milhões de euros, ou R$ 169 milhões, para ter o meio-campista.

É a sexta transferência definitiva de sua carreira e a mais cara. No total, as transações envolvendo o meia somam € 119 milhões, montante que coloca o brasileiro entre os 50 jogadores que mais movimentaram dinheiro na história do futebol.

Gerson explica escolha pelo Cruzeiro

O meio-campista Gerson foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na tarde desta terça-feira (13), na Toca da Raposa II. Na coletiva, Gerson ressaltou que aceitou a proposta do Cruzeiro por se tratar de um projeto irrecusável.

– Agradecer ao Zenit, sempre fui muito bem recebido. Sou um cara que não gosta de reclamar. Sou grato a Deus pelas oportunidades. Quis vir para o Cruzeiro porque era um projeto irrecusável. Todo o esforço do Pedrinho, Pedro Junio, o Spindel, o professor também. Quando tem um esforço muito grande em querer a gente em um ambiente, levo muito em consideração. Um clube gigante. Com todo respeito aos outros, não é um clube qualquer, tem muita história. Estava de férias. Cheguei aqui, sou sincero. Meu pensamento era de voltar no dia 14 para me apresentar. Mas meu pai me passou a possibilidade, eu disse para ele ir para cima. Hoje estou feliz de estar aqui – disse o jogador.

