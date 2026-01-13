menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Discussões, brigas e comentários: relembre as polêmicas de Edílson Capetinha

Edílson é participante do Big Brother Brasil 26

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/01/2026
04:10
Edílson Capetinha é participante do BBB 26 (Foto: Reprodução)
imagem cameraEdílson Capetinha é participante do BBB 26 (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Big Brother Brasil terá o ex-jogador Edílson Capetinha como um dos participantes do reality show de 2026. A presença do ídolo do Corinthians e do pentacampeão mundial foi revelada no programa de estreia da atração da Rede Globo. Relembre com o Lance! as polêmicas envolvendo o antigo atacante.

continua após a publicidade

➡️ Capetinha revela história com Tadeu Schmidt no BBB 26 e declara: 'Vim para isso'

Dentro de campo, Edílson ficou marcado por uma ampla personalidade. Com um estilo provocador e abusado, o atacante ficou marcado por colecionar atritos com jogadores rivais, e até mesmo, com companheiros de time.

Briga na final do Paulista

Durante a final do Paulista de 1999, Edilson, que estava no Corinthians, fez embaixadinhas no meio-campo durante o clássico contra o Palmeiras. A atitude do atacante foi o estopim para uma briga generalizada, que tomou conta do gramado do Morumbi. Além dele, Paulo Nunes, na época no Palmeiras, foi um dos participantes de destaque do conflito. O Timão acabou sendo campeão estadual na ocasião.

continua após a publicidade
Paulo Nunes corre atrás de Edílson após provocação em 99: veja imagens históricas de grandes decisões
Edílson Capetinha em conflito com Paulo Nunes na final do Paulistão de 1999 (Foto: Djalma Vassao/Lance!/Arquivo)

Desentendimento com companheiro no Corinthians

Os conflitos do ex-jogador também envolviam companheiros do próprio time. Durante entrevista para o programa "Bola da Vez", da ESPN Brasil, o ex-atacante revelou que já puxou a faca para Freddy Rincón durante uma discussão. O episódio aconteceu durante uma partida do Corinthians na Bolívia. O volante questionou Edilson por perder uma bola em um contra-ataque. Irritado, o atacante retrucou e deu início a uma discussão que só acabou no vestiário.

Rincón beija taça de campeão do mundo pelo Corinthians
Rincon foi companheiro de Edílson Capetinha no Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Confusões de Edílson Capetinha fora de campo

Em agosto de 2018, Edilson foi preso acusado de não pagar pensão alimentícia. O atleta iria participar de um jogo e jantar festivo em Rio Negrinho, cerca de 262 km de Florianópolis. O valor da dívida seria de cerca de R$ 110 mil.

continua após a publicidade

Além de problemas na justiça, Edílson também ficou marcado por colecionar polêmicas por declarações como comentarista, carreira que seguiu após a aposentadoria dos gramados. Em abril de 2020, o ex-jogador viralizou ao falar que não pode ser comparado com Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Segundo ele, o "buraco é mais embaixo" e o atleta rubro-negro precisaria ganhar um mundial para ser comparado.

Edilson também se desentendeu com Velloso durante uma edição do 'Os Donos da Bola', da Band. O Capetinha afirmou que sem o patrocínio da Crefisa, o Palmeiras 'não tem nada'. Velloso se irritou e até Neto entrou na discussão.

Edílson Capetinha
Edílson foi comentarista do programa "Donos da Bola", da Band (Foto: Reprodução/TV)


circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias