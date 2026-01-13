Discussões, brigas e comentários: relembre as polêmicas de Edílson Capetinha
Edílson é participante do Big Brother Brasil 26
O Big Brother Brasil terá o ex-jogador Edílson Capetinha como um dos participantes do reality show de 2026. A presença do ídolo do Corinthians e do pentacampeão mundial foi revelada no programa de estreia da atração da Rede Globo. Relembre com o Lance! as polêmicas envolvendo o antigo atacante.
Dentro de campo, Edílson ficou marcado por uma ampla personalidade. Com um estilo provocador e abusado, o atacante ficou marcado por colecionar atritos com jogadores rivais, e até mesmo, com companheiros de time.
Briga na final do Paulista
Durante a final do Paulista de 1999, Edilson, que estava no Corinthians, fez embaixadinhas no meio-campo durante o clássico contra o Palmeiras. A atitude do atacante foi o estopim para uma briga generalizada, que tomou conta do gramado do Morumbi. Além dele, Paulo Nunes, na época no Palmeiras, foi um dos participantes de destaque do conflito. O Timão acabou sendo campeão estadual na ocasião.
Desentendimento com companheiro no Corinthians
Os conflitos do ex-jogador também envolviam companheiros do próprio time. Durante entrevista para o programa "Bola da Vez", da ESPN Brasil, o ex-atacante revelou que já puxou a faca para Freddy Rincón durante uma discussão. O episódio aconteceu durante uma partida do Corinthians na Bolívia. O volante questionou Edilson por perder uma bola em um contra-ataque. Irritado, o atacante retrucou e deu início a uma discussão que só acabou no vestiário.
Confusões de Edílson Capetinha fora de campo
Em agosto de 2018, Edilson foi preso acusado de não pagar pensão alimentícia. O atleta iria participar de um jogo e jantar festivo em Rio Negrinho, cerca de 262 km de Florianópolis. O valor da dívida seria de cerca de R$ 110 mil.
Além de problemas na justiça, Edílson também ficou marcado por colecionar polêmicas por declarações como comentarista, carreira que seguiu após a aposentadoria dos gramados. Em abril de 2020, o ex-jogador viralizou ao falar que não pode ser comparado com Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Segundo ele, o "buraco é mais embaixo" e o atleta rubro-negro precisaria ganhar um mundial para ser comparado.
Edilson também se desentendeu com Velloso durante uma edição do 'Os Donos da Bola', da Band. O Capetinha afirmou que sem o patrocínio da Crefisa, o Palmeiras 'não tem nada'. Velloso se irritou e até Neto entrou na discussão.
