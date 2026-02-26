Corinthians divulga venda de ingressos de visitantes para duelo contra o Novorizontino

Corinthians e Novorizontino se enfrentam neste sábado (28), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em duelo único válido pela semifinal do Paulistão. Para esta partida fora de casa, o Timão divulgou como será a venda de ingressos de visitantes.

Os ingressos estarão disponíveis em valor único de R$ 220,00, à venda no fieltorcedor.com.br. Abaixo, os detalhes do cronograma de abertura de venda. Vale lembrar que a partida não conta pontos para o Fiel Torcedor.

25/2 - quarta-feira, às 14h:

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos, independentemente do plano.

25/2 - quarta-feira, às 16h:

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos, independentemente do plano.

25/2 - quarta-feira, às 18h:

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 20 pontos, independentemente do plano.

26/2 - quinta-feira, às 11h:

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor, independentemente do plano.

A venda será realizada enquanto houver ingressos disponíveis. O ingresso para esta partida será físico, não haverá ingresso digital. A retirada deverá ser realizada presencialmente pelo titular do CPF utilizado na compra e será obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto.

Informações de retiradas de ingressos do Corinthians:

Local : Posto de Atendimento Fiel Torcedor – Parque São Jorge

Datas : 26 e 27/2/2026

Horários de retiradas – quinta-feira das 15h às 19h, e sexta-feira das 10h às 19h

