Finalista do Campeonato Maranhense busca título inédito; confira
IAPE e Maranhão duelam neste domingo (1º), com transmissão do Lance!
- Matéria
- Mais Notícias
Após o 0 a 0 na ida, o segundo jogo da final do Campeonato Cearense de 2026 acontecerá neste domingo (1º). IAPE e Maranhão medirão forças em jogo transmitido ao vivo e com imagens pelo Lance!. Um dos clubes buscará um título inédito.
Relacionadas
- Futebol Nacional
LANCE!TV transmite com exclusividade a final do Campeonato Maranhense 2026 entre IAPE e Maranhão
Futebol Nacional25/02/2026
- Onde Assistir
Ceará x Primavera: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Onde Assistir25/02/2026
- Futebol Nacional
Campeão brasileiro cai na Copa do Brasil para time sem divisão
Futebol Nacional25/02/2026
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Trata-se do IAPE, que está na decisão estadual pela primeira vez. O time fundado em 2008 terá outra marca importante nesta temporada: a disputa da sua primeira Série D. O campeonato terá início em abril.
Do outro lado, o Maranhão soma 18 taças e é o terceiro maior campeão maranhense. O Demolidor de Cartazes está na quarta final consecutiva, tendo dois títulos no recorte (2023 e 2025).
➡️ Quem será campeão? Aposte no Campeonato Maranhense!
A partida no Estádio Nhozinho Santos terá início às 16h (de Brasília). Em caso de nova igualdade no tempo normal, o campeão será definido a partir das cobranças de pênaltis.
Lance! transmitirá a partida
O Lance! transmitirá o duelo deste domingo (1º) ao vivo e com imagens no YouTube. A partida entre IAPE e Maranhão, pela final do Campeonato Maranhense, terá início às 16h (de Brasília).
➡️ Acesse o canal do Lance! no YouTube!
O IAPE somou 11 pontos na fase inicial do torneio, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Na semifinal, o clube triunfou por 2 a 1 e por 2 a 0 sobre o Moto Club.
Já o Maranhão chegou na final após liderar a primeira fase da competição, com 13 pontos: quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Na semifinal, a equipe superou o Sampaio Corrêa por 3 a 0 fora de casa e, mesmo com o revés por 2 a 0 em casa, a classificação veio.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias