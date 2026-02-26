Finalista do Campeonato Maranhense busca título inédito; confira

Após o 0 a 0 na ida, o segundo jogo da final do Campeonato Cearense de 2026 acontecerá neste domingo (1º). IAPE e Maranhão medirão forças em jogo transmitido ao vivo e com imagens pelo Lance!. Um dos clubes buscará um título inédito.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Trata-se do IAPE, que está na decisão estadual pela primeira vez. O time fundado em 2008 terá outra marca importante nesta temporada: a disputa da sua primeira Série D. O campeonato terá início em abril.

Do outro lado, o Maranhão soma 18 taças e é o terceiro maior campeão maranhense. O Demolidor de Cartazes está na quarta final consecutiva, tendo dois títulos no recorte (2023 e 2025).

continua após a publicidade

➡️ Quem será campeão? Aposte no Campeonato Maranhense!

Wallace Lemos, treinador do IAPE (Foto: Richardson Alencar/IAPE)

A partida no Estádio Nhozinho Santos terá início às 16h (de Brasília). Em caso de nova igualdade no tempo normal, o campeão será definido a partir das cobranças de pênaltis.

Lance! transmitirá a partida

O Lance! transmitirá o duelo deste domingo (1º) ao vivo e com imagens no YouTube. A partida entre IAPE e Maranhão, pela final do Campeonato Maranhense, terá início às 16h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Acesse o canal do Lance! no YouTube!

O IAPE somou 11 pontos na fase inicial do torneio, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Na semifinal, o clube triunfou por 2 a 1 e por 2 a 0 sobre o Moto Club.

Já o Maranhão chegou na final após liderar a primeira fase da competição, com 13 pontos: quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Na semifinal, a equipe superou o Sampaio Corrêa por 3 a 0 fora de casa e, mesmo com o revés por 2 a 0 em casa, a classificação veio.