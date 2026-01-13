Torcedores do Fluminense se manifestam sobre negociação por Hulk: 'Piada'
Tricolor recusou exigência do Galo para negociação
Uma cláusula proposta pelo Atlético-MG como condição para a negociação do atacante Hulk pegou muito mal entre os torcedores do Fluminense. A exigência, que já foi recusada pelo Flu, exigia que o Galo recebesse uma porcentagem em cima da negociação dos ativos da base tricolor, caso a transferência do atacante se concretizasse.
➡️ Atitude de Hulk em Atlético-MG x Betim viraliza: 'Corta o coração'
O Fluminense oferece um contrato até o fim de 2027 para Hulk. O atacante vê com bons olhos a transferência, já que o tricolor vai disputar a Libertadores deste ano — título que Hulk ainda não tem na carreira.
Atlético-MG faz exigências para negociar Hulk com o Fluminense
✍️Texto de Pedro Brandão, setorista do Fluminense no Lance!
O Atlético-MG informou ao Fluminense que só aceitaria liberar o atacante Hulk mediante três exigências: que o atacante não atuasse em partidas contra o time mineiro, sob penalidade de pagamento de uma multa; que Hulk fosse liberado para jogar dois amistosos com a camisa do Galo quando encerrasse a carreira; e que fosse incluído um percentual de jogadores da base tricolor como compensação financeira.
No início da noite, o Fluminense respondeu à pedida: aceita liberar Hulk para os amistosos de despedida, e aceita a cláusula que prevê que o atacante não enfrente o Atlético-MG. O Flu, contudo, não concorda em incluir percentual de jogadores da base no negócio. A informação foi divulgada inicialmente pelo "GE", e confirmada pelo Lance!.
Inicialmente, o Atlético-MG exigiu o pagamento da multa rescisória, estimada em R$ 60 milhões, para liberar o jogador. Depois, aceitou negociar.
