Fora de Campo

Torcedores do Fluminense se manifestam sobre negociação por Hulk: 'Piada'

Tricolor recusou exigência do Galo para negociação

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/01/2026
13:48
Hulk antes de Atlético-MG x Fortaleza (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)
imagem cameraO futuro de Hulk no Atlético-MG segue indefinido (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)
  Matéria
  • Mais Notícias

Uma cláusula proposta pelo Atlético-MG como condição para a negociação do atacante Hulk pegou muito mal entre os torcedores do Fluminense. A exigência, que já foi recusada pelo Flu, exigia que o Galo recebesse uma porcentagem em cima da negociação dos ativos da base tricolor, caso a transferência do atacante se concretizasse.

Atitude de Hulk em Atlético-MG x Betim viraliza: 'Corta o coração'

O Fluminense oferece um contrato até o fim de 2027 para Hulk. O atacante vê com bons olhos a transferência, já que o tricolor vai disputar a Libertadores deste ano — título que Hulk ainda não tem na carreira.

Maracanã faz mudança na estrutura para temporada 2026

Atlético-MG faz exigências para negociar Hulk com o Fluminense

✍️Texto de Pedro Brandão, setorista do Fluminense no Lance!

O Atlético-MG informou ao Fluminense que só aceitaria liberar o atacante Hulk mediante três exigências: que o atacante não atuasse em partidas contra o time mineiro, sob penalidade de pagamento de uma multa; que Hulk fosse liberado para jogar dois amistosos com a camisa do Galo quando encerrasse a carreira; e que fosse incluído um percentual de jogadores da base tricolor como compensação financeira. 

No início da noite, o Fluminense respondeu à pedida: aceita liberar Hulk para os amistosos de despedida, e aceita a cláusula que prevê que o atacante não enfrente o Atlético-MG. O Flu, contudo, não concorda em incluir percentual de jogadores da base no negócio. A informação foi divulgada inicialmente pelo "GE", e confirmada pelo Lance!.

Inicialmente, o Atlético-MG exigiu o pagamento da multa rescisória, estimada em R$ 60 milhões, para liberar o jogador. Depois, aceitou negociar.

Hulk deve ser titular na final entre Lanús x Atlético-MG na final da Sul-Americana (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)
Fluminense recusa uma das três exigências do Atlético-MG por Hulk (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)

