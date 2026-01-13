José Boto publica e apaga post sobre Paquetá, que enlouquece torcida do Flamengo
Meio-campista tem interesse em voltar para seu clube do coração
Essa foi para deixar o torcedor do Flamengo maluco! José Boto, diretor de futebol do Flamengo, compartilhou e posteriormente removeu uma publicação relacionada a Lucas Paquetá em seu perfil do Instagram na noite desta segunda (12).
A ação no dia em que surgiram informações sobre negociações de um possível retorno do meio-campista ao clube carioca, gerando intensa movimentação entre torcedores rubro-negros nas plataformas digitais.
Boto republicou um vídeo que mostrava Lucas Paquetá dançando seu característico passinho ao lado da esposa, Duda Fournier. A publicação compartilhada pelo dirigente trazia na legenda: "Flamengo recebe 'sim' de Lucas Paquetá e busca acordo com o West Ham".
Entenda estratégia do Flamengo para tirar Paquetá do West Ham
O Flamengo confirmou o interesse na contratação de Lucas Paquetá e está disposto a fazer um dos maiores investimentos de sua história para repatriar o meia. De acordo com a direção rubro-negra, o clube admite abrir o cofre e pagar cerca de 40 milhões de euros ao West Ham para contar com o jogador já no início da temporada. A negociação, no entanto, é considerada complexa e envolve entraves importantes do lado inglês.
Na Inglaterra, a informação é de que o West Ham não pretende liberar Paquetá de forma imediata. O clube londrino aceita discutir uma eventual venda apenas após o término da temporada e, ainda assim, trabalha com a exigência de um valor superior aos 40 milhões de euros que o Flamengo estaria disposto a oferecer neste momento. A equipe inglesa considera o brasileiro peça fundamental na luta contra o rebaixamento da Premier League, competição na qual ocupa atualmente a 18ª colocação.
Apesar da resistência do West Ham, o Flamengo já avançou em um ponto considerado decisivo: o acordo com o atleta. O clube carioca se acertou com Lucas Paquetá e agora aposta na vontade do jogador como principal estratégia para destravar a negociação. Internamente, a diretoria rubro-negra relembra um episódio histórico semelhante, ocorrido em 1995, quando Romário utilizou seu peso e desejo pessoal para convencer o Barcelona a liberá-lo para retornar ao Flamengo.
Segundo informações do jornal britânico "The Guardian", o desejo de Paquetá em deixar a Inglaterra já se refletiu em atitudes recentes.
