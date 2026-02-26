Vasco x Santos: o melhor jogo de Coutinho, e a tarde mais amarga de Neymar

O reencontro entre Vasco e Santos pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro carrega memórias recentes e contrastes marcantes. A última vez que as equipes se enfrentaram, no Morumbis, o Vasco aplicou um sonoro 6 a 0, em uma noite que ficou registrada como a melhor atuação de Philippe Coutinho com a camisa cruz-maltina. Autor de dois gols e dono do meio-campo, o camisa 11 comandou a goleada com personalidade e protagonismo. Do outro lado, Neymar viveu um cenário oposto: pouco produtivo, deixou o gramado abatido, aos prantos, frustrado por não conseguir ajudar o Santos.

Aquela partida, disputada em 2025, simbolizou extremos. Para Coutinho, foi o auge técnico no retorno ao clube que o revelou. Para Neymar, uma das atuações mais apagadas desde que voltou ao Peixe. O contraste ajuda a explicar o peso simbólico do duelo desta rodada.

O contexto, porém, mudou bastante de lá para cá. Philippe Coutinho não faz mais parte do elenco vascaíno. O meia pediu rescisão contratual antes do término do vínculo, que iria até julho, alegando a necessidade de cuidar da saúde mental. A decisão veio em meio à pressão crescente da torcida. Vaiado nos confrontos contra o Bahia, pelo Brasileiro, e diante do Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, o jogador sentiu o ambiente pesar. A partida pelo Estadual foi considerada a gota d'água para a definição de sua saída.

Já o Santos segue contando com Neymar como principal referência técnica. Em 2026, o atacante fará sua terceira partida na temporada, ainda buscando ritmo após período de recuperação da artroscopia realizada em dezembro do ano passado. Além da importância para o clube, o momento tem peso individual relevante: Neymar está na disputa por uma vaga na Copa do Mundo e tenta convencer a comissão da Seleção Brasileira de que pode estar na lista que será divulgada no dia 16 de março pelo técnico Carlo Ancelotti.

Se em 2025 o Morumbis foi palco do melhor Coutinho e do pior Neymar, o duelo atual apresenta novos ingredientes. Sem o protagonista da goleada histórica, o Vasco tenta escrever outro capítulo positivo. Do lado santista, Neymar busca justamente o oposto do que viveu naquela noite: protagonismo, eficiência e um desempenho que reforce sua importância tanto no clube quanto no cenário da Seleção.

