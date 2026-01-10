menu hamburguer
BBB 26 tem primeiro ex jogador de futebol apresentado ao público

Ex-atleta enfrenta dificuldades financeiras

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/01/2026
17:40
BBB
imagem cameraA definição dos participantes que entrarão oficialmente no BBB 26 ainda não foi divulgada pela produção do programa (Foto: Divulgação)
Matheus Moreira, ex-jogadorde 25 anos, participa da fase preliminar do Big Brother Brasil 26, o BBB, através da Casa de Vidro do Sul. O gaúcho atuou por clubes como Atlético-GO e Novo Hamburgo no Brasil, além de equipes portuguesas, antes de abandonar a carreira nos gramados.

O ex-jogador, que atuava como zagueiro e lateral-esquerdo, não conseguiu estabelecer uma carreira sólida no futebol profissional. No Brasil, além do Atlético-GO e Novo Hamburgo, Moreira também defendeu o União Suzano, de São Paulo.

Matheus Moreira, candidato está na "Casa de Vidro", buscando uma vaga no BBB 26 (Foto: Divulgação)
No exterior, seus últimos clubes foram o Benfica Castelo Branco e o Carapinheirense, ambos de Portugal.

- Sou ex-atleta profissional de futebol. Joguei no Novo Hamburgo, joguei no Atlético-GO, joguei dois anos em Portugal… todo jogador que não deu certo sempre bota a culpa no joelho, mas eu me encontrei no boxe - declarou Matheus em seu vídeo de apresentação para o BBB 26.

Ele não é o único participante com ligação ao esporte na fase preliminar do programa, que também conta com um especialista em freestyle.

BBB 26

O Big Brother Brasil 26, a vigésima sexta edição do reality show exibido pela TV Globo, estreia em 12 de janeiro de 2026 e promete 100 dias de confinamento intenso, com término previsto para 21 de abril.

Apresentado por Tadeu Schmidt, o programa traz novidades como cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país, incluindo em Manaus, onde os candidatos disputam vagas no elenco principal, gerando tretas e caos desde o início.

