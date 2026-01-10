BBB 26 tem primeiro ex jogador de futebol apresentado ao público
Ex-atleta enfrenta dificuldades financeiras
- Matéria
- Mais Notícias
Matheus Moreira, ex-jogadorde 25 anos, participa da fase preliminar do Big Brother Brasil 26, o BBB, através da Casa de Vidro do Sul. O gaúcho atuou por clubes como Atlético-GO e Novo Hamburgo no Brasil, além de equipes portuguesas, antes de abandonar a carreira nos gramados.
Veja primeiro gol de Gabigol em seu retorno ao Santos
Fora de Campo
Gabriel Brazão vira assunto durante jogo do Santos no Paulistão: ‘Pode ficar’
Fora de Campo
Torcedores reagem a lance de Gabigol em Santos x Novorizontino: ‘Absurdo’
Fora de Campo
O ex-jogador, que atuava como zagueiro e lateral-esquerdo, não conseguiu estabelecer uma carreira sólida no futebol profissional. No Brasil, além do Atlético-GO e Novo Hamburgo, Moreira também defendeu o União Suzano, de São Paulo.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
No exterior, seus últimos clubes foram o Benfica Castelo Branco e o Carapinheirense, ambos de Portugal.
- Sou ex-atleta profissional de futebol. Joguei no Novo Hamburgo, joguei no Atlético-GO, joguei dois anos em Portugal… todo jogador que não deu certo sempre bota a culpa no joelho, mas eu me encontrei no boxe - declarou Matheus em seu vídeo de apresentação para o BBB 26.
Ele não é o único participante com ligação ao esporte na fase preliminar do programa, que também conta com um especialista em freestyle.
BBB 26
O Big Brother Brasil 26, a vigésima sexta edição do reality show exibido pela TV Globo, estreia em 12 de janeiro de 2026 e promete 100 dias de confinamento intenso, com término previsto para 21 de abril.
Apresentado por Tadeu Schmidt, o programa traz novidades como cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país, incluindo em Manaus, onde os candidatos disputam vagas no elenco principal, gerando tretas e caos desde o início.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias