Corinthians vence o Noroeste com brilho de Igor Coronado e Talles Magno

O Corinthians venceu o Noroeste por 2 a 1 na Neo Química Arena e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo A do Campeonato Paulista. Igor Coronado e Talles Magno marcaram os gols do Timão no triunfo deste sábado (1), enquanto Pedro Felipe diminuiu para o time de Bauru.

O Timão chegou a 15 pontos na tabela de classificação e ultrapassou o Mirassol, que ainda joga nesta rodada contra o Velo Clube, às 20h30 (de Brasília). Com mais titulares em campo, o Corinthians demonstrou mais entrosamento do que nas outras partidas e fez sua melhor apresentação na temporada.

Os destaques foram Igor Coronado e Talles Magno. O meia voltou a marcar pelo Timão e se destacou como uma das principais referências ofensivas da equipe, distribuindo passes e arriscando finalizações. No ataque, o artilheiro fechou o placar com mais um gol, seu quarto na temporada.

Como foi o jogo?

O Timão foi melhor na primeira etapa e fez uma de suas melhores apresentações na temporada. Memphis e Igor Coronado foram os destaques da equipe. O holandês ficou próximo de abrir o placar em três oportunidades, sendo uma delas com uma finalização de bicicleta, mas o goleiro Felipe Alves estava em uma tarde inspirada e evitou o gol do atacante.

Aos 33 minutos, o domínio do Corinthians surtiu efeito. Memphis arriscou, o goleiro rebateu para o meio da área, e Coronado foi mais rápido que a defesa do Noroeste para chutar e marcar. O meia ainda teve uma última chance no primeiro tempo após driblar vários adversários dentro da área e finalizar para defesa de Felipe Alves.

No segundo tempo, o Timão seguiu controlando as ações do jogo e impôs o ritmo que queria. Igor Coronado seguiu como um destaque da equipe e foi responsável pelas melhores oportunidades do Timão. Na melhor delas, serviu Talles Magno na área que chutou para boa defesa de Felipe Alves.

Restando 20 minutos, Ramón Díaz promoveu as entradas de Yuri Alberto, no lugar de Romero, e Charles, na vaga de André Carrilo. As substituições deram ânimo ao Corinthians, que voltou a dominar o campo de ataque.

O volante, que havia acabado de entrar, participou da criação do segundo gol do Timão. Após recuperar a bola, tabelou com Coronado e serviu Talles Magno na pequena área. Mais artilheiro do que nunca, o atacante girou sobre a marcação e finalizou com categoria para ampliar a vantagem do Corinthians.

A equipe do interior paulista não teve muitas oportunidades, mas conseguiu balançar as redes perto do final da partida. Cicinho deu lindo passe para Pedro Felipe que invadiu a área, driblou Hugo Souza e diminuiu para o Noroeste, mas não foi suficiente para tirar a vitória do Corinthians.

Igor Coronado foi um dos destaques da partida (Mauro Horita)

O que vem por aí?

O Timão terá pouco tempo de descanso até a próxima partida. Na segunda-feira (3), o Corinthians enfrenta o Novorizontino, em Novo Horizonte, no interior paulista. O jogo será às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi.

A partida é válida pela 11ª rodada do Paulistão, mas foi antecipada para não coincidir com a estreia do Corinthians na Pré-Libertadores, contra o Universidad Central, da Venezuela, no dia 19 de fevereiro. Na quinta-feira (6), o Timão encara o Palmeiras, no Allianz Parque, pela sétima rodada da competição estadual.

No mesmo dia do Dérbi, o Novorizontino viaja ao ABC Paulista para enfrentar o São Bernardo, às 19h (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 NOROESTE

6ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: sábado, 1 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Igor Coronado (33'/1ºT) (1-0); Talles Magno (29'/2ºT) (2-0); Pedro Felipe (44'/2ºT) (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Rodolfo Filemon (NOR); Renan Araújo (NOR); Cicinho (NOR); Cacá (COR); André Ramalho (COR)

🟥 Cartões vermelhos: Rodolfo Filemon (NOR)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Léo Mana, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Palacios); Raniele, André Carrillo (Charles) e Igor Coronado (Luiz Eduardo); Romero (Yuri Alberto), Talles Magno (Héctor Hernández) e Memphis.

NOROESTE (Técnico: Paulo Comelli)

Felipe Alves; Rodolfo Filemon, Carlinhos, Maycon e Renan Araújo (Cicinho); Maykon Jesus, Dudu Miraíma, Léo Costa (Pedro Felipe) e Denner; Thiago Lopes (Matheus Blade) e Carlão.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi

🚩 Assistentes: Daniel Luís Marques e Denis Matheus Afonso Ferreira

🖥️VAR: Adriano de Assis Miranda