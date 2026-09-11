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Maracanã apresenta 'soluções' para problema do gramado

Administração do estádio anunciou possibilidade de troca total do campo em dezembro

PorBernardo PinhoLucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 12:42
Atualizado há 3 minutos
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Maracanã
Estádio do Maracanã (Foto: Divulgação/ Maracanã)

Após reconhecer as más condições do gramado e apresentar os fatores que têm contribuído para o desgaste do campo, o Maracanã divulgou as medidas que serão adotadas para tentar solucionar o problema. As ações foram apresentadas durante reunião realizada no estádio, que contou com a presença de Fred Nantes, CEO do Maracanã.

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O gramado do estádio vem sendo alvo de críticas de jogadores e comissões técnicas de Flamengo e Fluminense, que utilizam o local como casa, além de equipes visitantes. Segundo a administração, o estado atual do campo é resultado da combinação de diferentes fatores, entre eles o elevado número de partidas, as condições climáticas e o curto intervalo para recuperação.

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Uma das principais medidas anunciadas foi a contratação da consultora Maristela Kuhn, especialista que irá auxiliar o Maracanã na avaliação e no planejamento dos cuidados com o gramado.

A administração também pretende intensificar a utilização das novas luzes disponíveis no estádio. O equipamento será utilizado como parte do processo de recuperação da vegetação, buscando melhorar as condições do campo entre as partidas.

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Haverá a elaboração de um plano detalhado de manutenção até o fim do ano, com a definição dos procedimentos que deverão ser realizados em cada uma das janelas disponíveis para descanso e recuperação do gramado.

A equipe do Maracanã trabalhará em conjunto com a Greenleaf, empresa especializada em gestão e manutenção de gramados esportivos.

Troca do gramado pode acontecer em dezembro

Entre as medidas apresentadas, está ainda a possibilidade de uma troca total do gramado em dezembro. Caso seja necessário, a administração poderá realizar substituições parciais antes disso.

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Para 2027, a intenção é utilizar uma nova espécie de grama, a Celebration Hybrid. A mudança busca oferecer ao campo uma maior capacidade de suportar a intensa utilização do Maracanã.

NFL exigirá cuidados especiais

No dia 27 de setembro, o Maracanã receberá o duelo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys em partida oficial válida pela NFL. Para isso, a liga de futebol americano fez exigências especiais para a qualidade do gramado.

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Durante a reunião, Fred Nantes afirmou que a administração reconhece que o gramado está abaixo da qualidade esperada, mas descartou negligência nos cuidados com o campo.

— A gente reconhece que não está na qualidade que gostaria. É nítido. Nós temos uma frustração grande, mas a gente precisa fazer uma análise criteriosa quando a gente critica o gramado do Maracanã. Sempre baseada em dados técnicos.

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Gramado do Maracanã em Flamengo x Cruzeiro
Gramado do Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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