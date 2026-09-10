Admar Lopes confirma negociação de Vasco por Richarlison: 'Vocês vão ter novidades'
Diretor também falou sobre o mando de campo da Copa do Brasil contra o Palmeiras
A novela entre Richarlison e Vasco ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (10) após Admar Lopes, diretor de futebol do clube, confirmar que o clube mantém conversas pelo atacante. O dirigente afirmou que haverá novidades sobre a negociação já nesta sexta-feira (11), data do fechamento da janela de transferências. No evento do sorteio do mando de campo da Copa do Brasil, o dirigente foi questionado sobre o jogador, mas evitou antecipar detalhes sobre o andamento das tratativas.
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– Neste momento é verdade que existem conversas em relação ao Richarlison, mas a janela fecha amanhã. Nós, neste momento, não estamos em condições de comunicar absolutamente nada. Amanhã, com certeza, vocês vão ter novidades – afirmou Admar.
Questionado sobre a possibilidade de o jogador rescindir o contrato com o Tottenham e posteriormente acertar com o Vasco, Admar Lopes deixou a situação jurídica nas mãos de Richarlison e de seus representantes.
– Juridicamente, se houver uma rescisão entre o jogador e o Tottenham, não tem nada a ver com o Vasco. Por isso, juridicamente não nos envolvemos e não temos absolutamente nada. Essa é uma questão que tem de perguntar ao jogador e à assessoria do jogador – explicou.
Vasco vê Richarlison como jogador capaz de elevar o nível do time
Apesar da cautela sobre os detalhes da negociação, o dirigente destacou o peso que a contratação teria para o elenco vascaíno. Admar Lopes afirmou que o clube analisa diferentes possibilidades para conseguir contar com o atacante e citou o impacto que Richarlison poderia causar no setor ofensivo.
– Nós entendemos que o Richarlison é um atleta que viria mudar um pouquinho o patamar e o nível do Vasco, ofensivamente. E estudamos várias possibilidades. Todas as possibilidades nós estudamos e, neste momento, ele é atleta com vínculo ao clube inglês. Tentar perceber se há a viabilidade de ter o Richarlison em São Januário – declarou.
Richarlison é tratado pela diretoria como uma das principais possibilidades para reforçar o ataque nesta janela. O clube corre contra o tempo para definir o futuro da negociação, já que o período para registrar novos jogadores termina nesta sexta-feira (11).
Vasco prefere São Januário para semifinal da Copa do Brasil
Além de comentar sobre Richarlison, Admar Lopes foi questionado sobre o mando de campo da semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O sorteio definiu que o Vasco fará a primeira partida fora de casa e terá o segundo confronto como mandante. A diretoria cruz-maltina indicou preferência por disputar a decisão da vaga em São Januário, embora o Maracanã também seja uma possibilidade para receber o confronto.
– O Vasco vai fazer tudo o que está ao nosso alcance. Temos a preferência por jogar em São Januário. Achamos que uma semifinal de Copa do Brasil, um objetivo tão importante para o clube, queremos jogar na nossa casa, perante o nosso público – disse.
O dirigente, porém, ressaltou que o Vasco já teve experiências diferentes em decisões de mata-mata e afirmou que o clube mantém confiança para enfrentar o Palmeiras.
– Historicamente, o Vasco já teve situações de resolver a eliminatória em casa e outras vezes fora. Temos o passado de sucesso em ambas as situações. É uma competição muito importante contra um time altamente qualificado. Temos as nossas ambições e a nossa confiança e vamos fazer tudo o que for possível para se alcançar a final – completou Admar Lopes.
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