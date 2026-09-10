Atlético-MG decide semifinal de Copa do Brasil em casa; veja números

O Atlético-MG chega à decisão da semifinal da Copa do Brasil com um retrospecto positivo como mandante na competição em 2026. A equipe decidirá contra o Grêmio em casa, no duelo de volta. Em três partidas disputadas em casa, o Galo venceu duas e empatou uma, alcançando 78% de aproveitamento. Fora de casa, foram uma vitória, um empate e uma derrota, com 44% de aproveitamento.

O desempenho como mandante ganha ainda mais peso quando comparado ao retrospecto recente do clube na competição. Somando as edições de 2023, 2024 e 2025, o Atlético-MG disputou 22 partidas, com dez vitórias, cinco empates e sete derrotas, chegando a 53% de aproveitamento, o melhor entre os quatro times analisados. Os números são do Sofascore.

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Agora, diante da torcida, o Galo busca usar a força de casa para avançar à final e manter a campanha positiva na Copa do Brasil.

Atlético decide em casa (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Confrontos das semifinais

Grêmio x Atlético-MG

Vasco x Palmeiras

As semifinais estão previstas para os dois primeiros domingos de novembro. Os jogos de ida serão disputados no dia 1º de novembro, enquanto as partidas de volta estão marcadas para 8 de novembro, conforme o calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A final da Copa do Brasil será disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro, em local ainda a ser confirmado. Além do título, o campeão garantirá vaga na fase de grupos da Libertadores e na Supercopa do Brasil. O vice-campeão, por sua vez, terá vaga na segunda fase eliminatória da Libertadores.

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