Copa do Brasil Sub-20: promessas para ficar de olho nas oitavas de final

Os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20 serão disputados entre quarta e quinta-feira desta semana, dias 5 e 6. Entre os concorrentes ao título estão clubes da Série A do Brasileirão profissional (Fortaleza, Bahia, Sport, Atético-MG, Flamengo, Vasco, Grêmio e São Paulo) e outras potências do futebol de base. O Lance! preparou um material sobre alguns dos destaques do torneio, que você confere a seguir.

Olho neles: destaques da Copa do Brasil Sub-20

João Marcelo (Atlético-MG)

O atacante João Marcelo tem estrela. No jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil Sub-20, marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 do Galo contra o rival interestadual Flamengo. O atleta de 20 anos foi reforço da base atleticana para esta temporada: em março, o clube pagou R$ 2,7 milhões por 70% dos seus direitos ao Guarani, pelo qual se destacou na Copinha e no Campeonato Paulista.

João Marcelo treinava com os jogadores profissionais, mas voltou para a equipe sub-20 por não estar recebendo oportunidades com Jorge Sampaoli. O Atlético-MG, porém, trata a joia com carinho e já recusou proposta de mais de R$ 10 milhões dos Emirados Árabes Unidos, entendendo que ainda será valorizado. De acordo com o nosso repórter Artur Henrique, a promessa atleticana tem como principais valências a finalização e mobilidade no terço ofensivo.

João Marcelo, destaque da base do Atlético-MG (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Léo Jacó (Vasco)

Léo Jacó ainda não balançou as redes na atual edição da Copa do Brasil Sub-20. No entanto, olhando para os seus números, parece apenas questão de tempo. É o artilheiro da base vascaína, com 20 gols na temporada, além de seis assitências. O atacante de 20 anos está emprestado ao Cruz-Maltino pelo Nova Iguaçu até janeiro de 2026, com direito de compra fixado em R$ 600 ou R$ 700 mil (a depender do porcentual negociado).

O jovem jogador já foi sondado por dois clubes do Emirados Árabes Unidos. Além de valorizado no mercado, tem moral no Vasco. O técnico Fernando Diniz deu oportunidades para Jacó em dois jogos do time profissional: contra Juventude e Santos.

O artilheiro vascaíno é a principal esperança para reverter a vantagem de dois gols do América-MG na partida de volta das oitavas de final.

Léo Jacó e Ramon Rique comemoram gol do Vasco (Foto: Vinicius Gentil / Vasco)

Léo Nannetti (Flamengo)

Léo Nannetti é tratado como um dos goleiros mais promissores da base do Flamengo nos últimos anos. Aos 18 anos, decidiu o título do Mundial Sub-20 para o Rubro-Negro, ao defender dois pênaltis na decisão contra o Barcelona. O jovem treina frequentemente com os profissionais e já recebeu oportunidade até de trabalhar com a Seleção Brasileira principal na Granja Comary. Não à toa, tem cláusula de rescisão firmada em 70 milhões de euros (R$ 433 milhões).

Léo Nannetti conhece o clube como ninguém: veste rubro-negro desde o sub-9. Agora, tem mais uma missão complicada com o Flamengo, que precisa reverter vantagem de dois gols do Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20.

Léo Nannetti comemora título do Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Nicolas Bosshardt (São Paulo)

Nicolas Bosshardt, de 18 anos, é um dos grandes destaques da base do São Paulo. O lateral-esquerdo já foi apontado pelo jornal espanhol "As" como um dos melhores jovens do mundo na posição. A joia tricolor, monitorada pelo Barcelona, renovou contrato recentemente até dezembro de 2029. Também pensando na valorização, foi um dos dois atletas enviados pelo clube para intercâmbio no Stuttgart, da Alemanha, entre abril e maio deste ano.

— Os profissionais do São Paulo enxergam que esse intercâmbio foi muito bom para ele, porque começou a jogar mais solto, a desenvolver mais o lado mental, da maturidade, já que ficou sozinho lá. Então, teve um amadurecimento muito bom nesse período de quatro semanas. Quando voltou para cá, começou a ser relacionado para alguns jogos do profissional, inclusive da Libertadores — analisou a nossa setorista Izabella Giannola.

Lateral com veia ofensiva e que também atua no meio-campo, Nicolas marcou o gol do São Paulo contra o Grêmio no empate por 1 a 1 do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, repetindo o feito da partida anterior. Por essas valências, deve subir para o time profissional no próximo ano, com boas chances de ser aproveitado.

Nicolas Bosshardt, joia da base, em ação pelo São Paulo (Foto: Divulgação)

Roger Gabriel (Bahia)

Roger Gabriel, de 18 anos, é um dos destaques Bahia Sub-20 e símbolo do impacto da nova fase da equipe também no futebol de base. Ainda aos 16 anos, fez intercâmbio para equipes europeias do Grupo City: Manchester City (Inglaterra) e Girona (Espanha). O jovem atleta chegou a receber oportunidade de ouro com Rogério Ceni em jogo da Copa do Nordeste profissional no ano passado, mas depois só voltou a atuar pelo time principal em duelos com escalações alternativas.

Roger, que tem contrato com o Bahia até 2027, teve ótima atuação na vitória por 7 a 0 sobre o Cruzeiro-PB na primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. No jogo de ida das oitavas, porém, sua equipe foi derrotada pelo Fortaleza por 3 a 1. Agora, tem na partida de volta grande chance de mostrar o seu valor. Em entrevista ao Lance!, antes do início do torneio, a joia contou a importância de se destacar para, futuramente, receber mais oportunidades no time principal.

— Meus objetivos são de poder ajudar nossa equipe nesta Copa do Brasil, me esforçarei ao máximo para ser um dos destaques da equipe, com a ajuda dos meus companheiros para chegarmos até a final e, se Deus quiser, fechar a competição como campeões. Depois (da competição), continuarei treinando e buscando meu espaço na primeira equipe, sei que consigo chegar lá, então farei tudo que eu puder para me juntar à equipe profissional — projetou.

Roger Gabriel em ação contra o Ceará na final da Copa do Nordeste Sub-20 (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Tomas Roco (Fortaleza)

O Fortaleza tem um estrangeiro como um dos grandes destaques. Trata-se do atacante chileno Tomás Roco, de 19 anos. Em março, o clube foi buscá-lo no Cobreloa, onde chegou a jogar a última edição da primeira divisão nacional. Já em sua estreia pelo Tricolor de Aço, deu assistência decisiva em jogo do Brasileiro Sub-20 contra o Fluminense.

E também foi Roco o responsável por abrir o placar no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil Sub-20. O chileno aproveitou bobeira da zaga do Bahia e encheu o pé para balançar as redes. A partida terminou 3 a 1 para a equipe cearense, que leva boa vantagem para o confronto de volta.

Tomas Roco assina contrato com o Fortaleza (Foto: João Moura / Fortaleza EC)

Situação das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20

Ida: Tocantinópolis 0 x 2 Paysandu - 29/10, Ribeirão (TO)

Volta: Paysandu x Tocantinópolis - 05/11, Curuzu (PA)

Ida: Monte Roraima 1 x 2 IAPE - 30/10, Canarinho (RR)

Volta: IAPE x Monte Roraima - 05/11, Castelão (MA)

Ida: Fortaleza 3 x 1 Bahia - 29/10, CT Ribamar Bezerra (CE)

Volta: Bahia x Fortaleza - 06/11, CT Evaristo de Macedo (BA)

Ida: CRB 0 x 1 Sport - 29/10, Rei Pelé (AL)

Volta: Sport x CRB - 06/11, Ilha do Retiro (PE)

Ida: Atlético-MG 2 x 0 Flamengo - 29/10, Sesc Venda Nova (MG)

Volta: Flamengo x Atlético-MG - 06/11, Luso-Brasileiro (RJ)

Ida: América-MG 2 x 0 Vasco - 29/10, Independência (MG)

Volta: Vasco x América-MG - 05/11, Nivaldão (RJ)

Ida: Grêmio 1 x 1 São Paulo - 30/10, Airton Ferreira da Silva (RS)

Volta: São Paulo x Grêmio - 05/11, Cotia (SP)

Ida: Novorizontino 2 x 1 Operário-PR - 29/10, Jorge Ismael de Biasi (SP)

Volta: Operário-PR x Novorizontino - 05/11, Germano Krüger (PR)