Com oito gols, São Paulo vence e avança às oitavas da Copa do Brasil Sub-20
Tricolor venceu o Operário por 8 a 0
O São Paulo fez sua estreia na Copa do Brasil Sub-20 e avançou às oitavas de final da competição com uma vitória por 8 a 0. A equipe enfrentou o Operário AC-MS nesta quarta-feira (22) no CFA Laudo Natel, em Cotia.
A vitória em casa contou com gols de Gustavo Santana (2), Lucca, Matheus Menezes, Nicolas, Juan Potes, Tetê e Lucyan. O Tricolor ainda não sabe quem será o adversário, que será definido no sábado (25), na partida entre Grêmio e São Jose-RS.
O São Paulo é o atual vencedor da competição. A equipe soma quatro títulos da competição nas prateleiras.
Como foi o jogo?
As Crias de Cotia abriram o placar aos 34 minutos, com um cruzamento de Lucca e desvio certeiro de Gustavo Santana. Dois minutos depois, Lucca arrancou pelo meio, driblou o goleiro e ampliou. Aos 40, escanteio na área, toque de Gustavo Santana e cabeceio de Matheus Menezes na segunda trave para o terceiro.
A etapa final manteve o ritmo. Nicolas recebeu de Guilherme Reis aos 15, superou a marcação e chutou cruzado para anotar o quarto. Juan Potes fez o quinto aos 20, após lançamento preciso de Osorio. Três minutos mais tarde, Potes serviu Tetê, que deslocou o goleiro e marcou o sexto. Aos 29, novo passe do colombiano para Gustavo Santana, finalização colocada e sétimo gol. Lucyan fechou a goleada aos 38.
A escalação contou com Lucca, que já está ganhando experiência no profissional, e Igor Felisberto, que está começando a ser relacionado para as partidas dos mais velhos também.
Veja a escalação do São Paulo na decisão
João Pedro; Igor Felisberto (Lucyan, no intervalo), Isac (Andrade, no intervalo), Osorio e Nicolas (Rickelme, 18/2); Bezerra, Djhordney (Juan Potes, 18/2) e Pedro Ferreira (Guilherme Reis, no intervalo); Lucca (Tetê, no intervalo), Matheus Menezes e Gustavo Santana. Técnico: Allan Barcellos.
