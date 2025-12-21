O Palmeiras anunciou a venda de Aníbal Moreno ao River Plate, no início da noite deste domingo (21), através de suas redes sociais. O clube argentino havia enviado uma proposta pelo jogador no valor de 7 milhões de dólares (o equivalente a R$ 38,8 milhões, na cotação atual), ao Alviverde, que aceitou. O contrato é válido até dezembro de 2029.

Com isso, o Palmeiras vendeu o volante de 26 anos pelo mesmo valor em dólares que comprou no final de 2023, do Racing, mas, na cotação da época, a conversão foi de R$ 34,4 milhões.

Agora, a tendência é que o clube paulista vá ao mercado procurar uma reposição com urgência, já que resta apenas Emiliano Martínez como opção de primeiro volante no início de 2026. Abel Ferreira chegou a improvisar Bruno Fuchs na posição em algumas partidas nesta reta final de temporada.

No sábado (20), em um jogo festivo fora do Brasil, Aníbal deu uma entrevista já em tom de despedida.

– Fizemos o melhor para mim, para minha família, meu futuro. Creio que é uma decisão correta. Estou muito ansioso para começar o ano, estou me preparando muito bem – disse Aníbal Moreno, em vídeo que circula nas redes sociais.

Aníbal Moreno no Palmeiras

Pelo Verdão, Aníbal Moreno disputou duas temporadas completas, entrando em campo em 117 oportunidades e marcou quatro gols. Nesta temporada, apesar de momentos de instabilidade, acabou convocado pela Seleção Argentina, mas terminou 2025 em baixa.

