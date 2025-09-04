menu hamburguer
Vasco

Destaque da base do Vasco recebe sondagens de clubes do exterior

Léo Jacó pertence ao Nova Iguaçu e está emprestado ao Gigante da Colina

leo-jaco-vasco
imagem cameraLéo Jacó comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Caio Almeida/VASCO)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
19:20
  Matéria
  Mais Notícias

Emprestado ao Vasco até janeiro de 2026, o atacante Léo Jacó, destaque da equipe sub-20, entrou na mira de dois clubes dos Emirados Árabes Unidos. O jogador pertence ao Nova Iguaçu e tem sido um dos nomes de maior projeção da base vascaína em 2025. A informação foi inicialmente dada pelo Ge e confirmada pelo Lance!

➡️ Carlos Cuesta é regularizado e já pode estrear pelo Vasco.

Opção de compra do Vasco

Em apuração exclusiva do Lance!, o Vasco possui opção de compra fixada em R$ 600 mil por 60% dos direitos econômicos ou R$ 700 mil por 70%. A diretoria vascaína ainda não sinalizou se pretende exercer a cláusula.

Caso o Cruz-maltino não avance na negociação, o destino do jovem pode ser o futebol do exterior, já que o interesse árabe tende a se intensificar nos próximos meses.

➡️ Nuno Moreira brilha no Brasileirão e se firma como peça fundamental

Léo Jacó e Ramon Rique - Vasco
Léo Jacó e Ramon Rique comemoram gol do Vasco (Foto: Vinicius Gentil/Vasco)

➡️ Torcedores do Al-Hilal pedem contratação de jogador do Vasco: 'Talisca no auge'

Temporada de destaque

Artilheiro da base em 2025, Léo Jacó já soma 17 gols em 37 jogos pelo sub-20, em competições como Copinha, Brasileirão, Copa Rio e Campeonato Carioca da categoria. O bom desempenho rendeu oportunidades no time profissional comandado por Fernando Diniz, em partidas contra Santos e Juventude.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Próximos passos

O futuro do atacante dependerá de uma definição entre Vasco e Nova Iguaçu. Se o Cruz-Maltino exercer a opção de compra, o jogador seguirá em São Januário em definitivo. Caso contrário, o cenário mais provável é uma transferência para o futebol internacional.

  Matéria
  Mais Notícias