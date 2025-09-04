Destaque da base do Vasco recebe sondagens de clubes do exterior
Léo Jacó pertence ao Nova Iguaçu e está emprestado ao Gigante da Colina
Emprestado ao Vasco até janeiro de 2026, o atacante Léo Jacó, destaque da equipe sub-20, entrou na mira de dois clubes dos Emirados Árabes Unidos. O jogador pertence ao Nova Iguaçu e tem sido um dos nomes de maior projeção da base vascaína em 2025. A informação foi inicialmente dada pelo Ge e confirmada pelo Lance!
Opção de compra do Vasco
Em apuração exclusiva do Lance!, o Vasco possui opção de compra fixada em R$ 600 mil por 60% dos direitos econômicos ou R$ 700 mil por 70%. A diretoria vascaína ainda não sinalizou se pretende exercer a cláusula.
Caso o Cruz-maltino não avance na negociação, o destino do jovem pode ser o futebol do exterior, já que o interesse árabe tende a se intensificar nos próximos meses.
Temporada de destaque
Artilheiro da base em 2025, Léo Jacó já soma 17 gols em 37 jogos pelo sub-20, em competições como Copinha, Brasileirão, Copa Rio e Campeonato Carioca da categoria. O bom desempenho rendeu oportunidades no time profissional comandado por Fernando Diniz, em partidas contra Santos e Juventude.
Próximos passos
O futuro do atacante dependerá de uma definição entre Vasco e Nova Iguaçu. Se o Cruz-Maltino exercer a opção de compra, o jogador seguirá em São Januário em definitivo. Caso contrário, o cenário mais provável é uma transferência para o futebol internacional.
