TERESÓPOLIS - Léo Nannetti, goleiro do Flamengo, foi chamado para integrar os treinos da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O jogador rubro-negro, destaque na conquista do Mundial de Clubes Sub-20, se juntará aos convocados para o período da Data Fifa no Rio de Janeiro.

Além de Léo, outros jogadores foram chamados para a Seleção Brasileira: Huguinho (lateral-direito do Botafogo), Léo Jance (lateral-esquerdo do Fluminense), Marquinhos (zagueiro do Botafogo) e Gustavo Dohnamm (meia do Fluminense). Os nomes foram indicados pelo técnico Ramon Menezes, técnico da Seleção Sub-20.

Léo Nannetti foi herói do Flamengo no Mundial de Clubes

Nannetti, que faz parte do elenco principal do Flamengo, desceu para o time sub-20 para disputar a decisão do Mundial da categoria no Maracanã. No confronto contra o Barcelona, da Espanha, o goleiro defendeu duas cobranças de pênaltis, garantindo o bicampeonato.

Comemoração de Léo Nannetti em pênalti defendido pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Aos 18 anos, Léo Nannetti está no Flamengo desde o sub-9. Atualmente, a multa rescisória do jogador é de 70 milhões de euros (R$ 445 milhões nas cifras atuais).

