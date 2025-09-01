Herói do Flamengo no Mundial Sub-20 é chamado para treinar com a Seleção Brasileira
Nannetti se juntará aos convocados na Granja Comary
TERESÓPOLIS - Léo Nannetti, goleiro do Flamengo, foi chamado para integrar os treinos da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O jogador rubro-negro, destaque na conquista do Mundial de Clubes Sub-20, se juntará aos convocados para o período da Data Fifa no Rio de Janeiro.
Além de Léo, outros jogadores foram chamados para a Seleção Brasileira: Huguinho (lateral-direito do Botafogo), Léo Jance (lateral-esquerdo do Fluminense), Marquinhos (zagueiro do Botafogo) e Gustavo Dohnamm (meia do Fluminense). Os nomes foram indicados pelo técnico Ramon Menezes, técnico da Seleção Sub-20.
Léo Nannetti foi herói do Flamengo no Mundial de Clubes
Nannetti, que faz parte do elenco principal do Flamengo, desceu para o time sub-20 para disputar a decisão do Mundial da categoria no Maracanã. No confronto contra o Barcelona, da Espanha, o goleiro defendeu duas cobranças de pênaltis, garantindo o bicampeonato.
Aos 18 anos, Léo Nannetti está no Flamengo desde o sub-9. Atualmente, a multa rescisória do jogador é de 70 milhões de euros (R$ 445 milhões nas cifras atuais).
