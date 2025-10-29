Com gol polêmico, Fortaleza abre vantagem contra o Bahia na Copa do Brasil Sub-20

Em clássico nordestino válido pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil Sub-20, o Fortaleza abriu boa vantagem ao bater o Bahia por 3 a 1 na tarde desta quarta-feira no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Tomas Roco, Guilherme Moura e João Costa fizeram os gols do Laion, enquanto Caio Suassuna descontou para o Esquadrão. O lance que mais chamou a atenção na partida, inclusive, foi o primeiro gol marcado por Roco, que gerou dúvidas se a bola passou a linha ou não em defesa de Victor. A arbitragem, no entanto, confirmou que a bola entrou.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

As duas equipes voltam a se enfrentar às 15h da próxima quinta-feira (horário de Brasília), dia 6 novembro, no CT Evaristo de Macedo, em jogo que vai definir o classificado para a terceira fase. Caso o Bahia vença por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

continua após a publicidade

Primeiro tempo truncado e polêmico

O jogo começou muito estudado no CT Ribamar Bezerra, sem grandes chances para nenhum dos lados. É bem verdade que o Bahia impôs uma leve superioridade, principalmente com descidas pelo lado direito, mas sem levar perigo ao goleiro Cássio.

O Fortaleza, então, começou a se soltar ao longo do primeiro tempo até criar a melhor chance, aos 26 minutos, em chute perigoso de Tomas Roco que exigiu boa defesa de Victor. Aos 42, os mesmos personagens protagonizaram um lance que confirmou o crescimento do Laion na partida.

continua após a publicidade

Depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou para Tomas Roco na pequena área e o camisa 7 soltou o pé para grande defesa de Victor. Mas, quando o goleiro já era celebrado pelo milagre, a arbitragem entendeu que a bola tinha entrado no momento da defesa e assinalou gol para o Fortaleza. Vale lembrar que a competição não tem a tecnologia do VAR.

Jogadores do Fortaleza comemoram gol contra o Bahia (Foto: reprodução)

Fortaleza avassalador diante do Bahia

Se a etapa inicial foi morna, o segundo tempo começou frenético em Maracanaú. Logo aos dois minutos, o Bahia deu uma resposta imediata e empatou a partida com Caio Suassuna, que aproveitou sobra de bola na área após jogada de João Andrade e estufou as redes.

Mas o time cearense não se abateu com empate e explorou as falhas do Bahia para buscar a reação. Aos sete, Guilherme Moura aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou com liberdade na área sem dar chances ao goleiro Victor. 2 a 1 para o Laion. Dois minutos depois, em nova jogada de bola parada, João Costa subiu mais alto que todo mundo para ampliar e deixar a equipe com placar ainda mais confortável. Esse foi o terceiro gol do Fortaleza a partir de jogadas de escanteios.

Mesmo com o 3 a 1 no placar, o Fortaleza deu sequência à blitz e só não deixou o placar mais elástico por causa das boas intervenções de Victor em finalizações de Roco e Fash. O Bahia, por outro lado, só levou perigo em chute de Sidney e não mostrou poder de reação. Agora, a equipe de Leonardo Galbes vai precisar correr atrás do prejuízo dentro de casa.

➡️De Everton Ribeiro a Sanabria: Bahia atualiza departamento médico

✅Ficha técnica

FORTALEZA 3 X 1 BAHIA

2ª FASE DA COPA DO BRASIL SUB-20

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de outubro, às 15h (de Brasília);

📍 Local: CT Ribamar Bezerra, Maracanaú (CE);

🥅 Gols: Tomas Roco, 42'/1ºT; Guilherme Moura, 7'/2ºT; João Costa, 9'/2ºT (Fortaleza) | Caio Suassuna, 2'/2ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Fredi (Bahia); João Costa, Tomas Roco, Arthur, Paulo Souto (Fortaleza);

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Léo Porto)

Cássio; Rafael Vaz (Lênin), Kauã Rocha, Guilherme Moura e Arthur (Riveros); João Costa (Paulo Souto), Tomas Roco (Fash), Bruninho e Lucas Emanoel (João Lima); André Ricardo (Caio Wesley) e Carlos Miguel;

BAHIA (Técnico: Leonardo Galbes)

Victor; Wendel (Fernando Gabriel), Fredi, Daniel e Zé Guilherme (Alex); Sidney, David Martins e Roger Gabriel (Pedrinho); Kauê Furquim (Carioca), João Andrade e Caio Suassuna (Juninho).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Renato Pinheiro (CE);

🚩 Assistentes: Tiago Castro e Silva e Ana Carolina Lima de Souza (CE);

4️⃣ Quarto árbitro: Amarilia Sampaio Coelho (CE).