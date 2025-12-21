menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Saiba quanto o Corinthians faturou com o título da Copa do Brasil

Premiação acumulada ao longo da campanha garantiu quase R$ 98 milhões ao clube alvinegro

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 21/12/2025
20:08
Memphis marcou o segundo gol do Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
imagem cameraMemphis marcou o segundo gol do Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians alcançou uma premiação milionária com a conquista da Copa do Brasil. Ao levantar o troféu diante do Vasco, neste domingo (21), no Maracanã, a equipe comandada por Dorival Júnior garantiu uma arrecadação total de aproximadamente R$ 97,7 milhões ao longo da campanha.

continua após a publicidade

A trajetória alvinegra foi marcada por ganhos progressivos desde a terceira fase até a decisão. Ao todo, eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR, Cruzeiro e o Vasco na decisão.

Cabe ressaltar que, por ter jogado a Libertadores, quando caiu ainda na fase de grupos, o time paulista entrou na Copa do Brasil apenas na terceira fase. Já o Vasco, iniciou sua trajetória desde a primeira fase da competição.

continua após a publicidade

Veja os valores em detalhes

Na terceira fase fase, o clube embolsou R$ 2.315.250. Com a classificação às oitavas de final, a premiação subiu para R$ 3.638.250, seguida por R$ 4.740.750 nas quartas de final. A vaga na semifinal rendeu mais R$ 9.922.500.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Na final, os valores foram decisivos para o montante total. O vice-campeão receberia R$ 33.075.000, mas o título garantiu ao Timão a cota máxima da decisão: R$ 77.175.000.

continua após a publicidade

Com a conquista, além do troféu, o Corinthians reforça significativamente o caixa e encerra a competição como um dos clubes que mais arrecadaram na história recente da Copa do Brasil.

Premiações da Copa do Brasil 2025

  • 1ª fase: R$ 1.543.500
  • 2ª fase: R$ 1.874.250
  • 3ª fase: R$ 2.315.250
  • Oitavas de final: R$ 3.638.250
  • Quartas de final: R$ 4.740.750
  • Semifinal: R$ 9.922.500
  • Final (vice-campeão): R$ 33.075.000
  • Final (campeão): R$ 77.175.000
Yuri Alberto chuta para vencer Léo Jardim e abrir o marcador
Corinthians venceu o Vasco no Maracanã (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias