Depois de aplicar um sonoro 7 a 0 no Cruzeiro de Itaporanga (PB), o Bahia se consolida como uma das principais forças do Nordeste na Copa do Brasil Sub-20. A equipe comandada por Leonardo Galbes, inclusive, tem como um dos destaques o meia Roger Gabriel, de 18 anos, que vê a competição como uma oportunidade de reafirmação.

O atleta surgiu como uma grande promessa na base do Bahia e foi pioneiro do projeto entre Bahia e Grupo City com intercâmbio para jogar nas categorias de base do Manchester City (Inglaterra) e Girona (Espanha), ambos clubes do conglomerado, com apenas 16 anos. Em seu retorno a Salvador, Roger recebeu uma oportunidade de ouro contra o Sport, no início do ano passado, e foi um dos destaques da vitória tricolor por 2 a 1 na Copa do Nordeste profissional.

Roger, no entanto, não teve mais oportunidades com Rogério Ceni. As únicas exceções foram dois jogos no início do Campeonato Baiano e uma partida da fase de grupos da Copa do Nordeste deste ano, ambos com um time alternativo e treinado pelo próprio Leonardo Galbes.

— Não tive esse tipo de conversa com nenhum deles [Rogério Ceni e Galbes]. O profissional é a meta de qualquer jogador de base, mas eu sei que pra estar lá, tenho que desempenhar bem no Sub-20! Então, minha cabeça está em fazer uma Copa do Brasil em alto nível e, se Deus quiser, receber mais oportunidades de estar com a equipe profissional — projetou Roger, exclusivamente ao Lance!.

Mesmo sem muito espaço no profissional, Roger Gabriel continua como um jogador de destaque na base e teve seu contrato renovado com o Bahia até 2027. Ele, inclusive, esteve na seleção da Copa do Nordeste Sub-20, que terminou no mês passado depois de derrota do Bahia para o Ceará na final.

Roger Gabriel antes de jogo do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Chance de reafirmação para o Bahia

Diante da frustração, o Bahia quer se provar como uma nova força nas categorias de base do Nordeste e também do Brasil. Não à toa, já investiu milhões em promessas desde a chegada do Grupo City. Para Roger Gabriel, a Copa do Brasil é uma chance de reafirmação para o Tricolor e para ele próprio, que tem como objetivo chegar ao time profissional.

— Fizemos um excelente papel na Copa do Nordeste, infelizmente não saímos como campeões, mas foi uma excelente campanha. Ano passado chegamos até as semifinais da Copa do Brasil sub-20, então, sim, A Copa do Brasil é uma forma de nos reafirmarmos como uma força da base nacional do nosso país — destacou Roger.

— Meus objetivos são de poder ajudar nossa equipe nesta Copa do Brasil, me esforçarei ao máximo para ser um dos destaques da equipe, com a ajuda dos meus companheiros para chegarmos até a final e, se Deus quiser, fechar a competição como campeões. Depois [da competição], continuarei treinando e buscando meu espaço na primeira equipe, sei que consigo chegar lá, então farei tudo que eu puder para me juntar à equipe profissional — completou.

Um dos destaques do Bahia ao lado de Roger é o atacante Kauê Furquim, fruto, justamente, dos altos investimentos do time para trazer joias de todo o Brasil. E a parceria das duas promessas tem dado certo.

— O entrosamento da equipe está muito bom. Estamos nos entendendo bem dentro de campo, o Kauê é um jogador excepcional, um excelente ponta. Eu estou aqui para servir para que ele possa fazer gols e ajudar nossa equipe nas competições. Para nós, a chegada de novos reforços é uma grande ajuda, os jogadores que chegaram, chegaram para somar e estamos todos evoluindo juntos — analisou Roger.

A próxima chance para a dupla brilhar será a partir das 15h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando o Bahia enfrenta o Fortaleza no CT Ribamar Bezerra, no Ceará, pelo jogo de ida da segunda fase.