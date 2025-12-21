Dorival Júnior se iguala a Felipão como maior vencedor da Copa do Brasil

Dorival Júnior novamente é campeão da Copa do Brasil. O Corinthians, comandado pelo treinador, venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo (21), e conquistou o tetracampeonato do torneio. É a quarta vez que o técnico vence a competição.

continua após a publicidade

É o terceiro título consecutivo de Copa do Brasil de Dorival Júnior. O treinador levantou a taça em 2022, com o Flamengo, e em 2023, com o São Paulo. Em 2024, comandava a Seleção Brasileira e não disputou o torneio. O técnico também venceu em 2010, com o Santos.

Dorival Júnior igualou Felipão como o treinador com mais conquistas de Copa do Brasil. O gaúcho conquistou o torneio em 1991, com o Criciúma; em 1994, pelo Grêmio; e em duas oportunidades pelo Palmeiras, em 1998 e 2012.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Timão venceu o Vasco por 2 a 1 e saiu com o título da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/via Gazeta Press)

Marca no Corinthians

Contratado em abril, Dorival Júnior comandou o Timão em 44 jogos, com 18 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. O treinador chegou a ser contestado pela oscilação no Brasileirão, em que a equipe terminou na 13ª colocação.

Entretanto, foi na Copa do Brasil que Dorival Júnior mostrou sua cara no Corinthians. Durante a campanha, a equipe eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense, Cruzeiro e superou o Vasco na decisão.

continua após a publicidade

O Corinthians encarnou o espírito copeiro durante o torneio. O clube alvinegro venceu todas as suas partidas fora de casa ao longo da Copa do Brasil. Neste domingo (21), o título veio com o brilho de Yuri Alberto, que marcou o primeiro gol, e de Memphis, que garantiu o desempate e a taça.

Maiores campeões de Copa do Brasil