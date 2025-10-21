Começa nesta quarta-feira (22), com doze partidas, a 14ª edição da Copa do Brasil Sub-20. Criado em 2012, o torneio reúne algumas das principais equipes de base do país e serve de vitrine para atletas e treinadores que buscam destaque nacional em uma competição de alto nível.

continua após a publicidade

Nesse contexto, os setoristas do LANCE! analisaram e indicaram nomes que podem ganhar destaque ao longo da disputa.

Phellipe Gabriel - Vasco

O goleiro nasceu em Niterói (RJ), em 23 de fevereiro de 2006. Iniciou sua carreira nas categorias de base do Vasco da Gama, onde conquistou títulos como o Campeonato Carioca Sub-17 e a Copa Rio Sub-17. Além disso, foi campeão do Sul-Americano Sub-17 pela Seleção Brasileira.

Com um 1,96m, é uma das maiores promessas da base vascaína e acumula, além da trajetória na base, treinos com o elenco profissional. Phellipe Gabriel é filho do ex-zagueiro Luiz Alberto, que passou por Flamengo, Fluminense, Atlético-MG, Internacional e Santos.

continua após a publicidade

— Phillipe Gabriel é uma das maiores promessas da base vascaína. Goleiro de grande envergadura, reação rápida e boa saída de jogo, ele chama atenção por combinar técnica e liderança. Considerado o maior talento da posição em São Januário desde Hélton, tem potencial até superior ao de Lucão, hoje no RB Bragantino. Alternando entre o sub-20 e o profissional, pode se tornar o sucessor natural de Léo Jardim nos próximos anos — comenta Pedro Cobalea, setorista do Vasco.

➡️Copa do Brasil Sub-20 começa nesta quarta; veja regulamento e confrontos

Gabriel Veneno - Atlético-MG

Com apenas dezesseis anos, o jovem atacante nascido em 2009 já é considerado uma das maiores promessas das categorias de base do Atlético-MG. Atuando preferencialmente pela ponta esquerda, ele se destaca pela velocidade, agilidade nos dribles e rapidez de raciocínio na execução das jogadas.

continua após a publicidade

Apontado por parte da imprensa estrangeira como um possível “novo Neymar”, o garoto assinou seu primeiro contrato profissional com o Galo em julho deste ano. O jogador, inclusive, já foi relacionado por Sampaoli para o time principal do Atlético.

— Gabriel Veneno faz jus ao nome, quem tem contato, sofre os efeitos. O jogador que recebeu o apelido devido a uma picada de cobra quando era criança é a maior promessa dos últimos anos da base do Galo. Rápido, habilidoso e com excelente poder de decisão, foi chamado de “Novo Neymar” pela imprensa estrangeira. Assinou seu primeiro contrato profissional esse ano, com multa de quase R$ 400 milhões — comenta Artur Henrique, repórter na cobertura do Atlético-MG.

Joshua - Flamengo

Uma das grandes promessas do clube carioca, o meia, que foi campeão com Filipe Luís na base, tem multa rescisória de 70 milhões de euros (cerca de R$ 426 milhões) e contrato até o fim de 2029.

Com mais de 100 gols nas categorias de base, Joshua atua com a camisa rubro-negra desde janeiro de 2018. Em 2024, marcou 20 gols em 26 partidas. Pelo profissional, o jogador fez um jogo e marcou um gol.

— O Flamengo conta com algumas promessas no time sub-20, como Pedro Leão, Joshua, Ryan Roberto, entre outros. Desses, vejo o Joshua com grande potencial para se destacar na competição. O meia-atacante decidiu a vitória do time profissional na Copa do Brasil em maio, quando o Rubro-Negro bateu o Botafogo-PB por 1 a 0. Posteriormente, foi relacionado para o Mundial de Clubes, e esteve com a delegação nos Estados Unidos — explica Lucas Bayer, setorista do Flamengo.

Michael Fashanu - Fortaleza

Michael Fashanu, de 20 anos, é atacante da equipe sub-20 do Fortaleza e tem se destacado na base tricolor. Nascido em 2005 em Lagos, na Nigéria, o nigeriano chegou ao Brasil em maio de 2024.

Na temporada 2025, Fashanu disputou 22 partidas e marcou sete gols no total. Pelo Brasileirão Sub-20, atuou em oito jogos, sem balançar as redes, somando 228 minutos em campo. No Campeonato Cearense Sub-20, participou de nove partidas, marcou três gols e totalizou 268 minutos de atuação. Já na Copa do Nordeste Sub-20, foram cinco jogos, quatro gols e 306 minutos em campo.

— Apesar de atuar saindo do banco em muitas das suas partidas, Fash é um jogador com potencial e que está cada vez mais adaptado ao Brasil, como ele mesmo já destacou em entrevista ao LANCE!. Com o fim do Brasileiro sub-20, a Copa do Brasil da categoria pode ser uma boa oportunidade para o atleta — disse Esaú Souza, repórter que cobre o Fortaleza.

Treinadores destaques na competição

PC Oliveira - Coritiba

Experiente e vencedor no futsal, PC Oliveira foi campeão mundial pela Seleção Brasileira há 17 anos. Ele atuou no Coritiba como jogador de futebol em 1981, disputando dez partidas entre abril e junho, e marcando um gol. Dois anos antes, chegou a defender a Seleção.

Após o sucesso no futsal, PC de Oliveira fez a transição para o futebol de campo ao tirar a Licença A da CBF. Foi auxiliar e chegou a comandar o Atlético-MG interinamente, integrou a comissão técnica do Cruzeiro e também teve passagens pelo Fluminense e pela Seleção Sub-15.

Mais recentemente, comandou as equipes profissionais da Ferroviária-SP e do Aimoré-RS, além de atuar como auxiliar nas equipes Sub-20 do São Paulo, com Alex, e do time principal do Avaí. Seu último trabalho foi como coordenador metodológico da base do Internacional.

PC de Oliveira, técnico da equipe Sub-20 do Coritiba (Foto: Rafael Ianoski/Coritiba)

— O Coritiba trouxe o PC Oliveira para ser técnico do sub-20, mas ele também vai ter um papel, já está tendo, na verdade, no CT, de ser mais uma cabeça pensante no que o Coxa quer na formação. Claro que o resultado sempre tem um grande impacto. Se ele não der resultado nesse sub-20, há um grande risco de ele não continuar no Coxa, mas o que o Coxa, pelo menos a princípio, e o PC Oliveira pensam é trazer uma identidade para a base do Coxa. Com que essa identidade? Tem uma defesa forte, sólida, segura, o que já está acontecendo, por exemplo, na Série B, com o técnico Mozart — comenta o repórter Guilherme Moreira.

— Outra coisa que ele quer fazer é incentivar os jogadores da base a jogar bola, a não ter aqueles mecanismos todos duros de travar o jogador, travar a inteligência do jogador, travar a ideia do jogador sobre futebol, de ir para cima. Tem treinador que repudia o drible, que repudia ir para cima do jogador, que acha mais fácil jogar assim — completou.

Allan Barcellos - São Paulo

No São Paulo desde 2022, Allan Barcellos já trabalhou em praticamente todas as divisões de base do clube, passando pelo Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-20. Em 2023, o São Paulo foi vice-campeão do Brasileiro Sub-17 e também do Paulista Sub-17.

Em 2024, a equipe conquistou a Copa do Brasil Sub-20 e ficou com o vice na Copa do Brasil Sub-17 e no Paulista Sub-20. O ápice veio em 2025, com a conquista da Copinha, torneio mais tradicional da categoria.

Allan Barcellos, do São Paulo, foi campeão da competição (Foto: Reprodução)

Neste ano, oito jogadores foram promovidos ao profissional: João Pedro, William Gomes, Ryan Francisco, Matheus Alves, Henrique Carmo, Lucas Ferreira, Maik e Hugo Fernandes. William, Matheus Alves e Lucas Ferreira, inclusive, foram negociados com grandes equipes. Outros, como Henrique Carmo, já estão na mira de clubes europeus.

— O Allan é um dos treinadores mais desenvolvidos quando se fala de base. Campeão da Copinha esse ano e do Sub-20, tem feito um projeto muito grande em Cotia. Inclusive, muitos dos que foram campeões na competição ano passado foram negociados este ano para o mercado internacional, além das peças que subiram cedo para o profissional. Não é à toa que a seleção de base já procurou ele mais de uma vez. Projeto consolidado e uma das pérolas do São Paulo atualmente — explica Izabella Giannola, setorista do São Paulo.

Leonardo Galbes - Bahia

Leonardo Galbes é pós-graduado no curso de treinadores de futebol internacional pela Universidade de Leipzig, na Alemanha, e possui as licenças Pro, A e B da CBF. Antes de comandar a equipe portuguesa, teve passagens importantes como auxiliar técnico nas equipes profissionais do Bolívar (BOL), Coritiba, Al Hilal (ARS), Red Bull Bragantino e da seleção boliviana.

Nas categorias de base, foi treinador do Sub-17 do Guarani (PAR) e do Sub-19 do Al Hilal (ARS), além de ter atuado como auxiliar técnico no Sub-15 e Sub-20 do Red Bull Bragantino e no Sub-15 e Sub-17 da Seleção Brasileira. Apesar do currículo extenso, vive um momento de instabilidade.

— Ele precisa se provar depois do vice da Copa do Nordeste para o Ceará no mês passado. Não só isso, o time ficou só na 16ª posição no Brasileirão da categoria e escapou do rebaixamento nas rodadas finais. Por outro lado, conquistou o Campeonato Baiano, que já é de hegemonia do Bahia há sete temporadas — disse Rafael Carmo, setorista do Bahia.