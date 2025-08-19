São Paulo terá joia monitorada pelo Barcelona entre os relacionados na Libertadores

O jovem lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt viverá um momento especial nesta terça-feira (19), no Morumbis. O jogador de 18 anos foi relacionado pela primeira vez para uma partida de Copa Libertadores pelo São Paulo e deve pintar no banco de reservas no duelo contra o Atlético Nacional, válido pela decisão das oitavas de final da competição.

No último fim de semana, Bosshardt já havia estreado em uma lista de convocados do profissional, diante do Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o lateral terá a oportunidade de sentir o clima de um confronto decisivo no torneio continental.

O Tricolor encerrou a fase de grupos da competição sem derrotas. Apesar de ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, com seis jogos invictos. No jogo de ida, que aconteceu na Colômbia, as equipes empataram por 0 a 0.

Ou seja, no momento, o time de Crespo precisaria de apenas um gol para se classificar sem sufoco. Se o empate for mantido, a decisão irá para as penalidades.

Bosshardt tem peso de promessa na base do São Paulo

Promessa da base são-paulina, Bosshardt acumula boas temporadas desde o Sub-17, quando disputou 38 jogos em 2024, marcou sete gols e distribuiu sete assistências. Em 2025, já pelo Sub-20, soma 15 partidas, cinco gols e duas assistências. Sua versatilidade chama a atenção: além de lateral, também atua como meia-esquerda, função em que potencializa sua vocação ofensiva.

continua após a publicidade

No último ano, o atleta foi eleito pelo jornal espanhol AS como o melhor lateral-esquerdo de sua categoria e passou a ser monitorado por clubes europeus como Barcelona e Stuttgart. Inclusive, em abril, participou de um intercâmbio na Alemanha, onde treinou com a equipe Sub-21 do Stuttgart, após disputar a Dallas Cup Sub-19 contra times como Real Madrid e Newcastle.

Com contrato renovado até dezembro de 2029, Nicolas Bosshardt reforça a tradição do São Paulo em revelar talentos e ganha sua primeira chance de vivenciar a atmosfera da Libertadores pelo time principal.