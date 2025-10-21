Copa do Brasil Sub-20 começa nesta quarta; veja regulamento e confrontos

Tem início nesta quarta-feira (22), com 12 jogos, a Copa do Brasil Sub-20 de futebol masculino. Esta será a 14ª edição do torneio, disputado desde 2012 e que tem o São Paulo como atual campeão.

A Copa do Brasil Masculina Sub-20 contará com a participação de 32 clubes na edição de 2025. As equipes foram definidas conforme os critérios técnicos estabelecidos pela CBF, conforme descrito no regulamento da competição. A relação completa dos participantes está detalhada no Anexo A do documento oficial.

Do total, 27 vagas foram destinadas aos campeões estaduais ou vencedores de torneios seletivos da categoria Sub-20 na temporada de 2024. As cinco vagas restantes ficaram com os vice-campeões estaduais das cinco federações melhores colocadas no Ranking Nacional de Federações (RNF) de 2025, completando assim o grupo de clubes que disputarão o título nacional de base.

Clubes participantes e chaves

Para a definição dos confrontos da primeira fase, os 32 clubes foram divididos em quatro chaves de oito equipes em cada, seguindo o critério de proximidade geográfica por Estado. Dentro de cada chave, os Clubes foram ordenados seguindo o RNC 2025, e os confrontos obedecem a seguinte composição dentro de cada chave: 1º x 8º / 2º x 7º / 3º x 6º / 4º x 5º.

Vão participar em 2025: Paysandu, Mazagão-AP, Tocantinópolis-TO, Rolim de Moura-RO, Fast Clube-AM, Monte Roraima-RR, IAPE-MA, Santa Cruz-AC, Fortaleza, Piauí-PI, Bahia, Cruzeiro-PB, Sport, Sergipe, CRB, América-RN, Flamengo, Porto Vitória-ES, Atlético-MG, Real Brasília-DF, América-MG, Vila Nova-GO, Vasco, Cuiabá-MT, São Paulo, Operário-MS, Grêmio, São José-RS, Coritiba, Novorizontino-SP, Criciúma e Operário-PR.

Primeira fase

A primeira fase será disputada em jogo único, com partidas de ida e volta a partir da segunda fase da competição. Os confrontos são:

Paysandu x Mazagão-AP - 22/10 - 16h Tocantinópolis-TO x Rolim de Moura-RO - 22/10 - 16h Fast Clube-AM x Monte Roraima-RR - 23/10 - 16h IAPE-MA x Santa Cruz-AC - 22/10 - 15h30 Fortaleza x Piauí-PI - 23/10 - 15h Bahia x Cruzeiro-PB - 23/10 - 15h Sport x Sergipe - 22/10 - 15h CRB x América-RN - 22/10 - 15h Flamengo x Porto Vitória-ES - 22/10 - 15h Atlético-MG x Real Brasília-DF - 22/10 - 16h América-MG x Vila Nova-GO - 22/10 - 15h Vasco x Cuiabá-MT - 22/10 - 15h São Paulo x Operário-MS - 22/10 - 15h Grêmio x São José-RS - 25/10 - 15h Coritiba x Novorizontino-SP - 22/10 - 15h Criciúma x Operário-PR - 22/10 - 15h

São Paulo é campeão da Copa do Brasil Sub-20 2024 (Foto: Staff Images / CBF)

São Paulo é o maior campeão

Entre 2012 e 2024, o Campeonato Brasileiro Sub-20 teve uma sequência marcada por equilíbrio e alternância de campeões. O Vitória inaugurou a lista em 2012, seguido por Santos, Internacional, São Paulo (bicampeão em 2015 e 2016), Atlético-MG, novamente o São Paulo em 2018, Palmeiras em 2019, Vasco em 2020, Coritiba em 2021, mais uma vez o Palmeiras em 2022, Cruzeiro em 2023 e, por fim, o São Paulo em 2024.

Com quatro conquistas (2015, 2016, 2018 e 2024), o clube do Morumbi é o maior vencedor do torneio.

